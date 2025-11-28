『Qpa×ぺあぬい』Qpa大人気作家様総勢41名でおくる120以上のキャラクターがぬいぐるみになって登場! 11月分受注予約開始!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、BLレーベル「Qpa」（毎月24日配信）作品の「三兄弟、おにいちゃんの恋（コウキ。 著）」「はじまりはワンナイトリグレット（小丸オイコ 著）」「ラベルド・タイトロープ・ノット（緋汰しっぷ 著）」「ドラスティック f ロマンス（やまち 著）」ぺあぬい11月分受注予約を2025年11月28(金)18：00からぺあぬい公式サイト（https://pairnui.com/）で開始いたします。
ぺあぬい公式サイト予約ページ：https://pairnui.com/collections/qpa11
■三兄弟、おにいちゃんの恋
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」LEDライトスタンド：4,620円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」アクリルキーホルダー：770円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」キャンバス：4,400円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」クッション：4,840円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ネームプレートセット：1,760円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」マスキングテープ：880円（税込）
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」ぺあぬいセット：4,895円（税込）
※購入特典：「三兄弟、おにいちゃんの恋」出生届風カード
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」限定コスチューム：3,740円（税込）
※ぬいぐるみは付属しておりません
・「三兄弟、おにいちゃんの恋」コンプリートセット 27,665円（税込）
※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます
■はじまりはワンナイトリグレット
・「はじまりはワンナイトリグレット」LEDライトスタンド：4,620円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」アクリルキーホルダー：770円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」キャンバス：4,400円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」クッション：4,840円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」ネームプレートセット：1,760円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」マスキングテープ：880円（税込）
・「はじまりはワンナイトリグレット」ぺあぬいセット：4,895円（税込）
※購入特典：「はじまりはワンナイトリグレット」出生届風カード
・「はじまりはワンナイトリグレット」限定コスチューム：5,390円（税込）
※ぬいぐるみは付属しておりません
・「はじまりはワンナイトリグレット」コンプリートセット 29,315円（税込）
※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます
■ラベルド・タイトロープ・ノット
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」LEDライトスタンド：4,620円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」アクリルキーホルダー：770円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」キャンバス：4,400円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」クッション：4,840円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」ネームプレートセット：1,760円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」マスキングテープ：880円（税込）
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」ぺあぬいセット：4,895円（税込）
※購入特典：「ラベルド・タイトロープ・ノット」出生届風カード
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」限定コスチューム：3,520円（税込）
※ぬいぐるみは付属しておりません
・「ラベルド・タイトロープ・ノット」コンプリートセット 27,445円（税込）
※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます
■ドラスティック f ロマンス
・「ドラスティック f ロマンス」LEDライトスタンド：4,620円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」アクリルキーホルダー：770円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」ぬいっこアクリルスタンド：1,760円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」キャンバス：4,400円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」クッション：4,840円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」ネームプレートセット：1,760円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」マスキングテープ：880円（税込）
・「ドラスティック f ロマンス」ぺあぬいセット：4,895円（税込）
※購入特典：「ドラスティック f ロマンス」出生届風カード
・「ドラスティック f ロマンス」限定コスチューム：4,290円（税込）
※ぬいぐるみは付属しておりません
・「ドラスティック f ロマンス」コンプリートセット 28,215円（税込）
※画像はコンプリートセットのイメージとなります ※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がございます
■関連コミック
三兄弟、おにいちゃんの恋
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047048.html
はじまりはワンナイトリグレット
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046909.html
ラベルド・タイトロープ・ノット
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046975.html
ドラスティック f ロマンス
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10046891.html
■BLレーベル「Qpa」
竹書房BLレーベル「エロ×ロマンス→エロス」をテーマに毎月24日配信。
https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/
X：https://x.com/Qpa_BLinfo
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/
X：https://x.com/takeshobopr