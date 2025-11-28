治療抵抗性うつ病市場規模・シェア報告書：需要、成長および予測（2025-2035年）
KD Market Insights は、『Treatment-Resistant Depression Market Future Trends and Opportunity Analysis - 2025 to 2035』というタイトルの市場調査アンケートレポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるようになっています。本調査レポートにおいて、KD Market Insights の研究者は一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、そして go-to-market（GTM）戦略の理解を行いました。
世界の治療抵抗性うつ病市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に10.6%のCAGRを予測し、さらに2035年末までに49億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は21億ドルでした。
治療抵抗性うつ病（TRD）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
治療抵抗性うつ病（TRD）市場は、世界のメンタルヘルス治療分野において重要な位置を占めています。TRD とは、少なくとも 2 種類の抗うつ薬を十分量・十分期間試しても改善しない大うつ病性障害（MDD）を指します。うつ病の有病率上昇、ストレス関連障害の増加、先進的なメンタルヘルス治療への認知向上により、TRD 特化型治療の需要は大幅に拡大しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/527
従来の抗うつ薬は効果が現れるまでに時間がかかり、一定の患者層には効果が乏しいことから、神経調節治療、エスケタミン治療、サイケデリック療法、先進的な薬物併用療法など代替的治療の必要性が高まっています。メンタルヘルスがグローバルな政策優先事項となる中、TRD 市場は製薬企業、臨床研究機関、医療提供者から大きな投資を集めています。
市場規模とシェア
高い未充足医療ニーズに支えられ、TRD 市場は急速に発展しています。大うつ病性障害患者の相当数が TRD に該当するため、この市場はメンタルヘルス治療分野で重要なシェアを占めています。ケタミン／エスケタミン点鼻薬、経頭蓋磁気刺激（TMS）、深部脳刺激などの新規治療法は、従来の抗うつ薬より高い反応率を示し、市場シェアを拡大しています。
北米と欧州は、診断率の高さ、強固な医療インフラ、革新的治療の早期導入により、市場を主導しています。一方、アジア太平洋地域ではメンタルヘルスへの関心拡大と精神医療施設の整備により急成長が見られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335700&id=bodyimage1】
成長要因
うつ病・不安障害の増加
生活習慣、慢性ストレス、社会経済的要因により、世界的にうつ病が増加し、TRD 症例も増加。
迅速作用型治療への需要
ケタミン系治療や神経調節機器への需要は、即効性を求める患者・医師双方から高まっています。
神経調節技術の進歩
反復 TMS（rTMS）や改良型 ECT など非侵襲的治療の有効性と普及が進展。
サイケデリック療法研究の拡大
シロシビン、MDMA、DMT などの臨床研究結果が良好で、新世代治療への投資を促進。
個別化医療の採用拡大
バイオマーカー診断、薬物遺伝学、AI による治療計画が治療成果を向上。
メンタルヘルス政策・保険制度の強化
保険適用の拡大、メンタルヘルスへの公的資金投入、規制の支援が TRD 治療の普及を後押し。
