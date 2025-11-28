東京ネイルエキスポ2025で三幸学園の学生が躍進全日本理美容学校対抗ネイル選手権で“優勝・準優勝”を獲得ネイティフル部門最優秀賞ほか、複数部門で多数入賞！
2025年11月23日・24日、東京ビッグサイトにて日本ネイリスト協会（JNA）主催「東京ネイルエキスポ2025」が開催されました。
本イベントは世界最大級のネイルイベントとして知られ、なかでもメインイベントである「全日本ネイリスト選手権」は、プロネイリストが一年をかけて技術を磨いて挑むコンペティションです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage1】
コンペティションはプロ部門とアマチュア部門に分かれており、ネイルを学ぶ全国の美容専門学校生やネイルスクール生は「ジュニア・スチューデント部門」に出場することができます。
三幸学園のビューティーアート専門学校およびビューティー＆ブライダル専門学校の学生も同部門に出場し、全国のJNA認定校のみが5名以上のチームで競う「全日本理美容学校対抗ネイル選手権」にて、優勝・準優勝を果たしました。
また、ネイティフル部門においても優秀作品賞に入賞、その他の部門でも多数の入賞を収めるなど、学生たちが日頃の鍛錬の成果を存分に発揮する結果となりました。
ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校HP
https://www.sanko.ac.jp/group/job/beauty.shtml
●全日本理美容学校対抗ネイル選手権
1位 東京ビューティーアート専門学校 tokyoB-ネイルT2B
2位 大阪ビューティーアート専門学校 Possibility
6位 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 RHYLCH
7位 横浜ビューティーアート専門学校 Triumph
9位 東京ビューティー&ブライダル専門学校 Fairy Nails
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage2】
●JNA認定校ネイティフルコンテストネイルコーディネート部門（作品数３００以上）優秀作品賞
横浜ビューティーアート専門学校 佐伯さん
横浜ビューティーアート専門学校 阿部さん
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage4】
●ジュニア・スチューデント部門 JS1:ネイルケア（出場１３８名）
2位 大阪ビューティーアート専門学校 松本さん
3位 東京ビューティーアート専門学校 櫻井さん
6位 東京ビューティーアート専門学校 LIU KA KEIさん
大会名誉審査員賞 東京ビューティーアート専門学校 今野さん
●ジュニア・スチューデント部門 JS2:ナチュラルスカルプチュア （出場７８名）
3位 東京ビューティーアート専門学校 戸田さん
5位 東京ビューティーアート専門学校 杉本さん
8位 仙台ビューティーアート専門学校 西舘さん
●ジュニア・スチューデント部 総合部門
（JS1:ネイルケアと、JS2:ナチュラルスカルプチュアの2種目合計点で決定）
６位 大阪ビューティーアート専門学校 林さん
７位 仙台ビューティーアート専門学校 西舘さん
８位 大阪ビューティーアート専門学校 橋本さん
関連サイト
公式サイト
https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo25/index.html
コンペティションページ
https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo25/result.html
本件に関する問い合わせ先
大阪ビューティーアート専門学校
冨田 萌
tomita-moe@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
本イベントは世界最大級のネイルイベントとして知られ、なかでもメインイベントである「全日本ネイリスト選手権」は、プロネイリストが一年をかけて技術を磨いて挑むコンペティションです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage1】
コンペティションはプロ部門とアマチュア部門に分かれており、ネイルを学ぶ全国の美容専門学校生やネイルスクール生は「ジュニア・スチューデント部門」に出場することができます。
三幸学園のビューティーアート専門学校およびビューティー＆ブライダル専門学校の学生も同部門に出場し、全国のJNA認定校のみが5名以上のチームで競う「全日本理美容学校対抗ネイル選手権」にて、優勝・準優勝を果たしました。
また、ネイティフル部門においても優秀作品賞に入賞、その他の部門でも多数の入賞を収めるなど、学生たちが日頃の鍛錬の成果を存分に発揮する結果となりました。
ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校HP
https://www.sanko.ac.jp/group/job/beauty.shtml
●全日本理美容学校対抗ネイル選手権
1位 東京ビューティーアート専門学校 tokyoB-ネイルT2B
2位 大阪ビューティーアート専門学校 Possibility
6位 大宮ビューティー&ブライダル専門学校 RHYLCH
7位 横浜ビューティーアート専門学校 Triumph
9位 東京ビューティー&ブライダル専門学校 Fairy Nails
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage2】
●JNA認定校ネイティフルコンテストネイルコーディネート部門（作品数３００以上）優秀作品賞
横浜ビューティーアート専門学校 佐伯さん
横浜ビューティーアート専門学校 阿部さん
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335701&id=bodyimage4】
●ジュニア・スチューデント部門 JS1:ネイルケア（出場１３８名）
2位 大阪ビューティーアート専門学校 松本さん
3位 東京ビューティーアート専門学校 櫻井さん
6位 東京ビューティーアート専門学校 LIU KA KEIさん
大会名誉審査員賞 東京ビューティーアート専門学校 今野さん
●ジュニア・スチューデント部門 JS2:ナチュラルスカルプチュア （出場７８名）
3位 東京ビューティーアート専門学校 戸田さん
5位 東京ビューティーアート専門学校 杉本さん
8位 仙台ビューティーアート専門学校 西舘さん
●ジュニア・スチューデント部 総合部門
（JS1:ネイルケアと、JS2:ナチュラルスカルプチュアの2種目合計点で決定）
６位 大阪ビューティーアート専門学校 林さん
７位 仙台ビューティーアート専門学校 西舘さん
８位 大阪ビューティーアート専門学校 橋本さん
関連サイト
公式サイト
https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo25/index.html
コンペティションページ
https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo25/result.html
本件に関する問い合わせ先
大阪ビューティーアート専門学校
冨田 萌
tomita-moe@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ