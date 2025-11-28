ありがとうを届ける「チップトイレ機能」を正式リリース 「ピーストイレオーナー」の募集を開始｜合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（東京都新宿区、代表社員：上野 淳）は、地図アプリ「トイレ情報共有マップくん」において、利用者が“ありがとう”の気持ちを小額のチップとして届けられる新機能「チップトイレ機能」を正式リリースしました。同時に、誰かの安心を支える「ピーストイレオーナー」の募集を開始いたします。
■ 「チップトイレ機能」について
外出先で「トイレが使えて本当に助かった」という経験は、多くの人に共通するものです。本機能では、その“感謝”を小額のチップとしてトイレオーナーに直接届けることができます。
トイレの維持管理には、清掃・水道光熱費・人件費など、日々の負担が大きくのしかかります。一方で、子育て世帯、高齢者、障がいのある方、旅行者など、多様な人々が「安心して使えるトイレ」を必要としています。
チップトイレ機能は、「利用者のありがとう」から「オーナーのトイレ維持」へつなぐ、新しい支え合いの仕組みです。海外で一般化しつつある“トイレを応援する文化”を、日本でも育てていくことを目指します。
■ 「ピーストイレオーナー」募集開始
今回のリリースに合わせて、チップを受け取ることができる「ピーストイレオーナー」を募集します。
ピーストイレオーナーとは、地域にトイレをひらき、だれかの外出を自由にする“小さな平和の実践者”です。
登録無料・導入はシンプルで、以下のような施設・店舗が対象となります。
・飲食店・カフェ・商店
・観光地・案内所・道の駅
・個人商店や地域コミュニティ拠点
・災害時に地域を支える防災拠点
チップを通じて“ありがとう”が届き、トイレ維持の負担軽減にもつながるため、地域貢献を行いたい店舗・団体に適しています。
■登録はこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvWDfSo4nyA5ux7LqCJ1gXu9veZ7FR2c2kbjPn_X5CsxfeQ/viewform?pli=1
■ アプリの基本機能はこれまで通り
トイレ情報共有マップくんは開発以来、「誰でも・どこでも・困らずに」トイレが探せる社会を目指し、ユーザー投稿や修正が可能なオープンな仕組みを大切にしてきました。今回のチップトイレ機能は、地域のトイレを“みんなで支える文化”をつくるための新しい選択肢です。
■ ファービヨンドのビジョン
当社は、Peace Toilet Japanプロジェクトへの参画をはじめ、“トイレから始まるやさしい社会”をテーマに活動を続けています。トイレは、外出の自由、地域の安心、観光振興に直結する社会インフラの最小単位です。ピーストイレオーナーの輪が広がることで、子育て世帯、高齢者、障がいのある方、旅行者など、すべての人が安心して街を歩ける未来につながります。すべてのトイレに、平和の一歩を。チップトイレ機能、そしてピーストイレオーナー制度を、ぜひご活用ください。
ファービヨンド社 マップアプリ公式ホームページ
https://far-beyond.biz/maps_official/
コミニティマップサービス
https://web.snsmapapp.work/
【会社概要】
合同会社ファービヨンド（FARBEYOND LLC）
所在地：東京都新宿区
代表社員：上野 淳
公式サイト：https://far-beyond.biz/
事業内容：地図アプリ・地域情報プラットフォームの開発・運営
■お問い合わせ
TEL03-6457-7645
https://far-beyond.biz/contact
