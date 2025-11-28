留学専門誌『留学ジャーナル』の発行や留学総合コンサルティング事業を手がける、株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：横山健一）は、中高生向けの留学イベント「みんな始めている！高校留学の第一歩」を12月20日（土）に東京・大阪・名古屋で開催します。オンライン参加も可能です。参加は無料、事前予約制。

2026年度入学の高校留学は出願開始！

2026年度入学の高校留学の出願はすでに始まっており、一部の地域では2027年度の願書受付も年明け頃からスタート。それに向けて早めに動き出している中学生や高校生、お子さまの成長やこれからの可能性を考えて、準備を進める保護者の方が増えてきています。

高校留学は「思い立った今」が動き出すベストタイミング！

このイベントでは、カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの教育システムや留学タイプ（1学期・1年間・卒業目的）、各国の費用比較、現地での留学生活、サポート体制、高校留学の先にある大学進学のメリットなど、準備のタイミングを含めてわかりやすく解説します。高校留学について気になる疑問や不安を解消しながら、留学の全体像もしっかり理解できる内容です。セミナー後には、留学ジャーナルのカウンセラーと高校留学について個別で相談することもできます（要事前予約）。今回は、参加者限定の特典も用意しています。来年以降の高校留学を考えている方はもちろん、「まずは情報収集から」「将来の可能性を広げたい」という中高生や保護者の方にもおすすめです。この機会に、一歩踏み出してみませんか？

開催概要

【日時】2025年12月20日（土）11:00～16:00【会場】①東京留学ジャーナルカウンセリングセンター 住所：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6F 最寄駅：JR総武線「信濃町駅」駅直結徒歩30秒②大阪留学ジャーナルカウンセリングセンター ※オンラインセミナーを大阪会場スクリーンに投影して視聴いただきます。 住所：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル21F 最寄駅：JR「大阪駅」より徒歩6分、地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩5分③名古屋留学ジャーナルカウンセリングセンター ※オンラインセミナーを大阪会場スクリーンに投影して視聴いただきます。 住所：名古屋市中区栄3丁目7-13 コスモ栄ビル9F 最寄駅：地下鉄東山線・名城線「栄駅」より徒歩5分【オンライン配信】「zoom」でオンライン配信します。PC、スマートフォン、タブレット等から参加できます。 ※視聴方法は、ご予約いただいた方へメールでご案内します。@ryugaku.co.jpからのメールを受け取れるように設定ください。【参加費】無料 ※事前予約制【詳細URL】https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_purpose=7&event_open_date=202512#modal_open

セミナータイムスケジュール（11:00～12:40）

①11:00～12:00 高校留学のはじめかた講師：留学ジャーナル高校留学専任カウンセラー内容：カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの教育システムや留学タイプ（ターム・1年・卒業）、各国の費用比較について解説します。②12:10～12:40 ターム・1年・卒業…どの留学も進学にプラスになる理由講師：総合型選抜専門塾ココミット 川原 駿様内容：留学期間の長さに関わらず、高校留学の経験がどのように大学進学に活かせるのかをわかりやすく解説します。【留学体験者のゲストスピーカー】※都合により、ゲストは急遽欠席となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。オーストリアへのターム留学後、日本の高校卒業→上智大学国際教養学部入学 T.H.様ニュージーランドの高校卒業→ 国際基督教大学教養学部入学予定 M.S.様

個別留学相談（12:00～16:00）

留学ジャーナルのカウンセラーと、高校留学について個別の相談ができます。所要時間：12:00～16:00までの間に、お一人様約30分間申込方法：事前にご希望の時間帯をご予約ください。※WEBでの予約は、開催日前日に締め切りますが、当日予約も受け付けています。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。

イベントに関するお問い合わせ先

株式会社留学ジャーナル公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/フリーコール：0120-890-987

株式会社留学ジャーナルについて

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 6階代表者：代表取締役社長 横山健一設立：2003年9月（創業：1971年1月）電話番号：03-5312-4421URL：https://www.ryugakujournal.com/ 事業内容：１．海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行２．留学情報誌の制作、販売３．留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営４．旅行業法に基づく旅行業５．損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業６．人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）