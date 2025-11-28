ワインの味も美味しく変わる、音のエア・コンディショナー 「演奏家のいない演奏会」 表参道ラコレッツィオーネで1月8日（木）19:00開宴 人の心とからだを調律するエムズシステムの波動スピーカー
2026年、新しい年の幕開けに、飛び切り不思議な体験をしてみませんか？音のエア・コンディショナーと呼ばれているエムズシステムの波動スピーカーで音楽を楽しむ「演奏家のいない演奏会」。ステージにはたった一つのスピーカーがあるだけ。
そこから満ち渡る豊かな音色は空間全体に広がり、会場にいる皆さまの心とからだを優しく包み込んでくれます。それだけではありません。
このスピーカーの音を聞く前と後ではワインが美味しく変化します。しかもわずか3分間で！
200m2を超える広いイベント会場に小さなスピーカーひとつから豊かな音色が広がるのをご体感ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335101&id=bodyimage1】
日 時： 2026年1月8日（木）18:45開場 19:00開演
場 所： 表参道ラコレツィオーネ３F （港区南青山６丁目１-３ 南青山コレッツィオーネ 3F）
アクセス： 表参道駅A5出口から徒歩4~5分くらい
共 催： and D x 有限会社エムズシステム
主 題：「演奏家のいない演奏会～新春を寿ぐ音楽会～」
入 場： 無料 ワインテイスティング付き
申 込： 電 話 03-5542-7432
メール support@mssystem.co.jp お申し込みフォーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335101&id=bodyimage2】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335101&id=bodyimage3】
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどで広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335101&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335101&id=bodyimage5】
