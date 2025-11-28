湿気が商品を傷める前に 倉庫管理に役立つ温湿度監視カメラの特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年11月28日、倉庫で問題になりやすい湿気の原因と具体的な対策、さらに温湿度を常時管理できる監視カメラシステム「温度・湿度モニタリングカメラシステム」の活用方法を分かりやすくまとめた特設ページを公開いたしました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/thermohygrometer-camera/column-04.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251128
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335414&id=bodyimage1】
■倉庫が湿気を帯びる原因とは
倉庫が湿気を帯びてしまう背景には、いくつかの要因があります。
代表的なものとしては、外気との温度差による結露の発生、換気不足、気密性が高すぎる建物構造などが挙げられます。
また、コンクリート造りの倉庫は湿気を溜め込みやすい特性があり、湿度が下がりにくい環境をつくってしまう場合があります。
■湿気が引き起こすリスクと湿度管理の重要性
湿気が高い状態が続くと、次のようなトラブルを引き起こすおそれがあります。
・保管物の劣化やカビの発生
・ダニ・害虫の繁殖による衛生トラブル
・結露による電気系統の故障
・鉄製ラックや設備のサビ
このように、湿度管理は商品の品質保持だけでなく、設備の長寿命化や安全で快適な倉庫環境づくりにも欠かせない重要な取り組みです。
■倉庫の湿気対策に役立つ「温度・湿度モニタリングカメラシステム」
倉庫の湿気対策には、監視カメラを活用した「温度・湿度モニタリングカメラシステム」が効果的です。
このシステムでは、カメラに接続されたセンサーが倉庫内の温度と湿度をリアルタイムで計測し、モニター上に表示します。
さらに、設定した基準値を超えた際には自動で通知できるアラート機能を備えており、異常の早期発見に役立ちます。
また、観測した温湿度データはCSV形式で出力でき、記録として残すことが可能です。
異常発生時の原因究明や、長期的な環境管理にも活用できます。
加えて、遠隔監視に対応しているため、離れた場所から複数倉庫の状態をまとめて確認できる点も大きなメリットです。
■「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は初期費用0円で導入可能
「温度・湿度モニタリングカメラシステム」は、初期費用0円・月額制で導入いただけるサービスです。
200万画素～500万画素の高性能IPカメラと温湿度管理システムを、導入コストを抑えながらご利用いただけます。
料金は、ご利用環境や設置内容によって変動いたします。
詳細やお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。
▼「温度・湿度モニタリングカメラシステム」の詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/thermohygrometer-camera/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251128
■今すぐ実践できる倉庫の湿気対策も紹介
特設ページでは、定期的な換気による空気の循環や、除湿機・空調設備の導入など、倉庫の湿気対策に役立つ具体的な方法もわかりやすくご紹介しています。
湿気が商品を傷めてしまう前に、できることから対策を進めるためのヒントをまとめています。
株式会社トリニティーは、今後も防犯カメラをはじめとする各種ソリューションを順次展開し、お客様の現場環境における「安全」「安心」「効率化」の実現に努めてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251128
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
プレスリリース詳細へ