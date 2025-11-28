沖縄から全国へ！ 美人女性社長率いる『ホワイトニングショップ』が続々出店 - ホワイトニングショップ新居浜店、11月24日グランドオープン -
ホワイトニングショップ株式会社ならびに株式会社Tprecious（代表取締役：石川 渚／本社：沖縄県那覇市）は、2025年11月24日（月）、愛媛県新居浜市に『ホワイトニングショップ新居浜店』をグランドオープンいたしました。
今回の新居浜店は、同フランチャイズオーナーによる愛媛県内3店舗目の出店となり、地域の皆さまにさらに身近にセルフホワイトニングをご利用いただける環境が整いました。
■店舗概要
店舗名：ホワイトニングショップ新居浜店
所在地：愛媛県新居浜市西の土居町2丁目13-43 新楽ビル1F
営業時間：10:00～18:00（最終受付17:00）
※曜日により変動あり
定休日：不定休
電話番号：050-8884-3726
設備：チェア3台
駐車場：ビル裏に4台完備
アクセス
・「西之土居」バス停から徒歩2分
・イオンモール新居浜から車で約3分
・ドコモショップ新居浜中央店となり「新楽ビル1階」
■オープニングキャンペーン
ホワイトニングショップ新居浜店では、オープンを記念し期間限定のお得なキャンペーンを実施しております。
詳細は公式Instagramをご覧ください。
http://www.instagram.com/whiteningshop_niihama
■ホワイトニングショップの魅力
ホワイトニングショップは、全国に急拡大している「セルフホワイトニング専門サロン」です。
その人気を支えているのは以下の強みです。
● （1）歯科提携によるサポート体制
提携先の歯科医院より監修協力を得ながら、安心して通える環境を整えています。
● （2）1回でも効果実感の声多数
「短時間でトーンアップした」「気軽に通えるのに結果が出る」と利用者の口コミが全国で急増。
● （3）通いやすい価格設定
高額なイメージのあるホワイトニングを、無理なく続けられる価格帯で提供。
学生・主婦・ビジネスパーソンまで幅広く支持されています。
● （4）完全個室・快適空間
美容サロンとしての居心地を追求した個室空間。
人目を気にせずリラックスして施術が可能です。
● （5）全国フランチャイズで信頼の運営体制
全店舗で統一した研修・品質基準を導入し、どのエリアでも高水準のサービスを受けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335102&id=bodyimage4】
■代表取締役・石川 渚によるブランドの力
～美しさ×経営力を兼ね備えた“次世代の女性リーダー”～
ホワイトニングショップ株式会社・株式会社T preciousの代表取締役を務める 石川 渚（いしかわ なぎさ） は、沖縄を拠点に全国展開を牽引する若き女性経営者です。
持ち前の明るさと華やかな人柄、そして人々を惹きつける美貌はもちろん、
「美容をもっと身近に、女性がもっと活躍できる社会をつくる」
という理念のもと、多店舗展開をスピード感をもって実現。
その洗練された美しさと、女性ならではの視点を活かした経営戦略は、多くのフランチャイズオーナーや女性起業家から支持されています。
石川氏が先頭に立ち、沖縄から全国へ、そして海外へ。
ホワイトニングショップは今後も美容業界に新たな価値を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335102&id=bodyimage5】
