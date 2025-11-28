二度目の婚約から始まる宮廷ラブ(コメ) ストーリー最新巻『真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 3巻』11月28日発売！法人別特典公開＆描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアも開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2025年11月28日(金)に、コミックライドivy『真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 3巻』（漫画：片町ひろ/原作：柚子れもん）を発売！

法人別特典をご案内いたします！

発売を記念して、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアも開催します！

書籍情報

真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 3

漫画：片町ひろ/原作：柚子れもん

ISBN：9784867168707

定価：792円（本体720円＋税10％）

発売日：2025年11月28日

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2010

あらすじ

ガーネットを失わないように表舞台へ足を踏み出したラズリスは14歳になった。

そして、悩んでいた――。

以前は感じることのなかったガーネットに対する感情の変化に戸惑い、「恋」を自覚してゆくラズリス。

…と、相変わらず恋愛音痴なガーネットのもとにフィリップ・ブランシールが姿を見せて…?

※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.5～vol.10、vol.28～vol.30」

同単話版11話～15話までを収録しています。

ライコミ！1話試し読み :https://comicride.jp/episodes/aceec07e5b6be/

法人別特典

詳細はこちらから！ https://release.comicride.jp/comics/news/282

フェア情報

心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます！真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない

◆特典：描き下ろし漫画カード（非売品・2種・はがきサイズ）

描き下ろし漫画カードは2作品の【恋する二人の食べ物「あーん」シチュエーション】を描いた内容となっております。二人の反応の違いにドキドキの描き下ろし内容です！

◆対象期間：2025年11月26日(水)～

※特典がなくなり次第終了

◆対象書店：対象書店リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/ivy11%E6%9C%88_%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf)

◆配布方法：フェア対象書籍から１冊お買い上げごとに１枚プレゼント。

※画像はイメージです。

※配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。

※配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

※店舗ごとに配布方法や購入ルールなどが異なる場合がございますが、各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

フェア対象書籍

心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます！ 1～3巻

真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 1～3巻

「まじてん」シリーズ好評発売中！

真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 1

漫画：片町ひろ 原作：柚子れもん

ISBN：9784867162972

定価：693円（本体630円＋税10%）

発売日：2022年05月31日

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1360

真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない 2

漫画：片町ひろ 原作：柚子れもん

ISBN：9784867164068

定価：748円（本体680円＋税10%）

発売日：2023年03月31日

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1484

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2025年3月に創刊2周年を迎えるコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネルでは様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合せ先】

