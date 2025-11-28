「冬の黒部峡谷プレミアムツアー宿泊プラン」の実施について

黒部峡谷鉄道株式会社

黒部・宇奈月温泉観光局では、トロッコ電車で黒部峡谷の雪景色を鑑賞する「冬の黒部峡谷プレミアムツアー」に、宇奈月温泉の宿泊を組み合わせた宿泊プランを造成いたしました。このプランは毎年好評を博している同ツアーに、より地元黒部や新川を堪能していただけるよう、名湯「宇奈月温泉」での宿泊、地元の「体験型コンテンツ」、地元グルメが楽しめる「食べ歩きクーポン」をセットにしたものです。まさに黒部を満喫できる充実のプランです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

冬の黒部峡谷プレミアムツアー冬の黒部峡谷プレミアムツアー

手びねり陶芸体験生地まち歩き桟俵（さんだわら）手作り体験

【冬の黒部峡谷プレミアムツアー】

冬の黒部峡谷を「新山彦橋」までトロッコ電車に乗って鑑賞。「機関車検修庫（車庫）」や「黒部川電気記念館」も専門員のガイド付で見学

【宿泊ホテル】

延楽、延対寺荘、ホテル黒部、黒部・宇奈月温泉 桃源

【地元体験コンテンツ】

・黒部市：生地まち歩き

・入善町：桟俵（さんだわら）手作り体験

・朝日町：手びねり陶芸体験

※上記3つのお好きな体験をひとつ組み合わせ （体験場所への移動はお客さまご自身にて）

【地元グルメ】

「宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン」付き

（１）設定期間

2026年1月9日（金）～2026年3月1日（日）の指定日

（２）価格

２１，６００円～４８，０００円／１名あたり

※宿泊ホテルやご利用人数等により異なります。詳しくはWEB特設サイトや当局でご確認ください。

（https://www.kurobe-unazuki.jp/tours/2025/11/12/9452/）

（３）申込先・方法

黒部・宇奈月温泉観光局「冬の黒部峡谷プレミアムツアー係」にお電話にて申し込みください。

TEL：0765-57-2850（受付時間：9:00～17:00）

◇会社概要

社名 ： 黒部峡谷鉄道株式会社

所在地 ： 〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11番地

設立 ： 昭和46年5月4日

事業内容： 鉄道事業(営業区間 宇奈月～欅平間)

URL ： https://www.kurotetu.co.jp