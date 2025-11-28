「冬の黒部峡谷プレミアムツアー宿泊プラン」の実施について
黒部・宇奈月温泉観光局では、トロッコ電車で黒部峡谷の雪景色を鑑賞する「冬の黒部峡谷プレミアムツアー」に、宇奈月温泉の宿泊を組み合わせた宿泊プランを造成いたしました。このプランは毎年好評を博している同ツアーに、より地元黒部や新川を堪能していただけるよう、名湯「宇奈月温泉」での宿泊、地元の「体験型コンテンツ」、地元グルメが楽しめる「食べ歩きクーポン」をセットにしたものです。まさに黒部を満喫できる充実のプランです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
冬の黒部峡谷プレミアムツアー
冬の黒部峡谷プレミアムツアー
手びねり陶芸体験
生地まち歩き
桟俵（さんだわら）手作り体験
【冬の黒部峡谷プレミアムツアー】
冬の黒部峡谷を「新山彦橋」までトロッコ電車に乗って鑑賞。「機関車検修庫（車庫）」や「黒部川電気記念館」も専門員のガイド付で見学
【宿泊ホテル】
延楽、延対寺荘、ホテル黒部、黒部・宇奈月温泉 桃源
【地元体験コンテンツ】
・黒部市：生地まち歩き
・入善町：桟俵（さんだわら）手作り体験
・朝日町：手びねり陶芸体験
※上記3つのお好きな体験をひとつ組み合わせ （体験場所への移動はお客さまご自身にて）
【地元グルメ】
「宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン」付き
（１）設定期間
2026年1月9日（金）～2026年3月1日（日）の指定日
（２）価格
２１，６００円～４８，０００円／１名あたり
※宿泊ホテルやご利用人数等により異なります。詳しくはWEB特設サイトや当局でご確認ください。
（https://www.kurobe-unazuki.jp/tours/2025/11/12/9452/）
（３）申込先・方法
黒部・宇奈月温泉観光局「冬の黒部峡谷プレミアムツアー係」にお電話にて申し込みください。
TEL：0765-57-2850（受付時間：9:00～17:00）
◇会社概要
社名 ： 黒部峡谷鉄道株式会社
所在地 ： 〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11番地
設立 ： 昭和46年5月4日
事業内容： 鉄道事業(営業区間 宇奈月～欅平間)
URL ： https://www.kurotetu.co.jp