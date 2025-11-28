「冬の黒部峡谷プレミアムツアー宿泊プラン」の実施について

黒部峡谷鉄道株式会社

　黒部・宇奈月温泉観光局では、トロッコ電車で黒部峡谷の雪景色を鑑賞する「冬の黒部峡谷プレミアムツアー」に、宇奈月温泉の宿泊を組み合わせた宿泊プランを造成いたしました。このプランは毎年好評を博している同ツアーに、より地元黒部や新川を堪能していただけるよう、名湯「宇奈月温泉」での宿泊、地元の「体験型コンテンツ」、地元グルメが楽しめる「食べ歩きクーポン」をセットにしたものです。まさに黒部を満喫できる充実のプランです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。






冬の黒部峡谷プレミアムツアー

冬の黒部峡谷プレミアムツアー



手びねり陶芸体験

生地まち歩き

桟俵（さんだわら）手作り体験



【冬の黒部峡谷プレミアムツアー】


　冬の黒部峡谷を「新山彦橋」までトロッコ電車に乗って鑑賞。「機関車検修庫（車庫）」や「黒部川電気記念館」も専門員のガイド付で見学


【宿泊ホテル】


　延楽、延対寺荘、ホテル黒部、黒部・宇奈月温泉 桃源


【地元体験コンテンツ】


　・黒部市：生地まち歩き


　・入善町：桟俵（さんだわら）手作り体験


　・朝日町：手びねり陶芸体験


　※上記3つのお好きな体験をひとつ組み合わせ （体験場所への移動はお客さまご自身にて）


【地元グルメ】


　「宇奈月・くろべ食べ歩きクーポン」付き



（１）設定期間


　2026年1月9日（金）～2026年3月1日（日）の指定日


（２）価格


　２１，６００円～４８，０００円／１名あたり


　※宿泊ホテルやご利用人数等により異なります。詳しくはWEB特設サイトや当局でご確認ください。


　（https://www.kurobe-unazuki.jp/tours/2025/11/12/9452/）


（３）申込先・方法


　 黒部・宇奈月温泉観光局「冬の黒部峡谷プレミアムツアー係」にお電話にて申し込みください。


　 TEL：0765-57-2850（受付時間：9:00～17:00）




