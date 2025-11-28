BuzzFeed Japan株式会社

BuzzFeed Japan株式会社（本社 東京都渋谷区、以下、BuzzFeed Japan）が運営するニュースメディア「ハフポスト日本版」では、編集長 泉谷由梨子による3分で“いま”を読み解くニュース解説連載「3分 Snapshot！」第3回目の記事を公開いたしました。

ハフポスト日本版

【3分 Snapshot！】は、ハフポストのたくさんの記事の中から、特にビジネスパーソンが知っておくべきトレンドをご紹介するものです。朝やランチタイム、夜寝る前の「3分」で知識をアップデートし、ビジネスに役立つ「スナップショット！」を提供しています。

第3回となる今回のテーマは、「AIを『使える』より大事なことは？人間にしかできないことと、愛の話。」です。

AI活用が急速に社会へ浸透する一方で、「効率化と生産性向上」という目的が、必ずしも人々の充実や幸福につながっていないという現象があります。

効率化により、業務時間が短縮されても、空いた時間が別の作業で埋められ、むしろ忙しさが増す――いま、多くの組織と個人が直面しているこのパラドックスは、AIの操作や使いこなし以上に、余裕として生まれた時間をどのように再設計するかが、成果と充実度を左右する鍵であることを示しています。

ハフポスト日本版

編集長、泉谷由梨子が3分で“いま”を読み解くニュース解説連載、第3回目の記事はこちら

AIを「使える」より大事なことは？人間にしかできないことと、愛の話。(https://www.huffingtonpost.jp/entry/yuriko-izutani-deep-analysis-03_jp_69254eece4b05f521dda749b)

🔻ポイント🔻

ハフポスト日本版で公開中の記事

「AIで業務効率化→さらに仕事が積まれる問題。

組織はどうすればいい？がAI活用の調査結果から見えてきた」を解説

※記事は▶︎https://www.huffingtonpost.jp/entry/ai_jp_691557e5e4b0bf453c7b8824

■ AIの進化がもたらす”視覚化”のインパクト

・AIが数十秒で生成した、複雑なニュースを一枚にまとめたインフォグラフィックを紹介

・本質的な価値を生む”切り口”を決めるのは依然として人間

・高品質なアウトプットが容易に量産される時代、仕上がりそのものの差別化はますます難しい

■ 面白さは「文章×人間性」の掛け算から生まれる

・「仕上がった文章そのもの」x「この人が考えているんだ」という掛け算によって記事の面白さ、

独自の深みが宿る

■ 生成AI活用の現場データを基にした考察

・AI活用によって業務効率が向上している一方、「空いたはずの時間がなぜか埋まってしまう」

という現代の働き方のパラドックスを紹介

・AIによる「仕事の高速化」ではなく、空いた時間を何に使うのかこそが重要

・「やりがいのある人生とは何か？」 を軸に、組織ができる実践策を提示

■ 編集長からの問いかけ

・「やりがいがある人生とは何か？」

・その問いに向き合う試行錯誤こそが人間にしかできない営みであり、AI時代の鍵となる

泉谷 由梨子 プロフィール

ハフポスト日本版編集長

慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、2005年に毎日新聞社に入社。東日本大震災の被災地となった福島では、避難者の心と身体の健康の課題などを担当。

退職後、シンガポールに転居。日系出版社でビジネス誌編集者として勤めたのち、東南アジア各国からの女性移民労働者を支援するNGOで広報職員として勤務。2016年に帰国し、ハフポスト日本版に入社。ジャーナリズムの知識とグローバル感覚の両方を生かしながら、ジェンダー平等の問題や働きかた、男性育休などのテーマで、キャンペーン報道をリードしてきた。2018年から副編集長、2021年から現職。2児の母。

