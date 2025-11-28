【青山学院大学】「統計データサイエンス学環（仮称）」特設ページを公開

青山学院大学では、2027年4月に青山キャンパス初の理系学士課程として「統計データサイエンス学環（仮称）」の設置を構想中。

近年、統計学の伝統にデータサイエンスを融合させる動きが世界的に加速している。しかし、日本国内にはまだ「統計データサイエンス」や「統計」を冠した学部は存在しない。

同学環では、統計学とデータサイエンスを融合した最先端の理系教育を展開しながら、5つの連係協力学部のもとで分野横断型に学べる新しい教育プログラムを提供する。

詳細は、本日公開の特設ページをご覧ください。

▼統計データサイエンス学環（仮称）特設ページ

https://www.aoyama.ac.jp/faculty/sds/special/

