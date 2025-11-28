ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「タウンショップみやぎ」は、１１月２８日（金）からみやぎ応援ポケモン「ラプラス」とコラボした「笹かまぼこ」を販売します。

この商品は、大正５年から蒲鉾を造りつづける「佐々直」と、みやぎ応援ポケモンがコラボした「ラプラス笹かまぼこ」です。 吉次の出汁を使用し遠赤外線でふっくらと焼き上げており、個包装のためシェアしやすく、プレゼントにもおすすめです。

また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」や「水産物キャンペーン」を実施しているため、対象商品がお客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。



ラプラス笹かまぼこ



ラプラス笹かまぼこ ８枚入×２箱

https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-rp-008-2/

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

