NIPPON電子音楽70周年記念 第5弾 『諸井誠 × 黛敏郎』 2025年11月28日（金）19時開催（西早稲田）
スリーシェルズは、代表の西耕一が制作に参加しているイベント、音の始源を求めてPresents NIPPON電子音楽70周年記念 第5弾 『諸井誠 × 黛敏郎』が2025年11月28日（金）に開催されることを、2025年11月28日に発表しました。
NIPPON電子音楽70周年記念 第5弾 『諸井誠 × 黛敏郎』
2025年11月28日（金）19:00開演（西早稲田）
音の始源を求めてPresents NIPPON電子音楽70周年 第5弾
諸井誠 × 黛敏郎 ― 永遠のライバル、音で語る最後の対話
1955年、日本に電子音楽が誕生した。
黛敏郎《素数の比系列による音楽》、そして諸井誠と共に創り上げた《七のヴァリエーション》。
ここに、日本独自の電子音楽の出発点が刻まれた。
互いに認め合いながらも、一歩も譲らない知的ライバルとして歩んだ二人。
黛は《電子的音響による音楽的造形「葵の上」》でお能や鐘の響きを電子音で分析し、音の霊性を追求。
諸井は《狂言と電子音による「くさびら」》や《電子音響による五つの断片〈ヴァリエテ〉》で、
ドイツ仕込みの理論を駆使し、音を構造として設計した。
その緊張関係は、黛の《電子音と声による「マンダラ」》、
諸井の《小懺悔》へと結実する。伝統と理論、直感と秩序。
電子音をめぐる思想の対話は、二人の作品のなかで火花のように交錯し、
日本の電子音楽の未来を照らした。
NIPPON電子音楽70周年シリーズ、全５回の終着点。
五つの扉を経て、たどり着く原点。70年の響き、その結晶。
――最初の電子音楽が生まれた1955年NHK電子音楽スタジオ。
その黎明を支えた諸井誠と黛敏郎と、二人の知的対話に光を当てる。
■ 曲目（予定）
七のバリエーション（諸井誠 × 黛敏郎）
電子的音響による音楽的造形「葵の上」（黛敏郎）
狂言と電子音による「くさびら」（諸井誠）
ステレオフォニックス・エレクトス（黛敏郎）
電子音響による五つの断片「ヴァリエテ」（諸井誠）ほか
■ 会場アクセス
Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL（西早稲田）
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目14-3
どの席からでも音に包まれるよう設計された、
36個のスピーカーと8基のサブウーファーを備える立体音響空間。
創業者・梯郁太郎の理念のもと、
「電子技術から生まれるサウンドを生で体験できるライブ空間」として誕生した
次世代型の音楽拠点です。
■ 開催日時
2025年11月28日（金）
18:30 開場 ／ 19:00 開演
【チケット】
https://otonohajimariwomotomete70-14.peatix.com/
主催：大阪芸術大学音楽工学 OB有志の会
協力：株式会社スリーシェルズ
助成：公益財団法人かけはし芸術文化振興財団
■日永田広（ひえいだ・ひろし）音楽プロデューサー／エンジニア
1958生まれ。大阪芸術大学音楽工学専攻卒。塩谷宏に師事。1980年から有限会社コジマ録音。1982年に有限会社サウンドスリーを設立し、現在に至る。主な仕事は、NHK学校教育「さわやか３組」テ-マ音楽及び音楽制作（1987年4月から2008年3月）200本。伊勢丹百貨店 全店他伊勢丹グループ BGMセレクト＆店内音楽プロディース（1989年10月から→2018年11月）30年間。東京国際フォーラム「ホールA&C 開演チャイム」製作（1997年）。浜松アクトシティー「大、中ホール 開演チャイム」製作（1994年）。六本木ミッドタウン イセタンサローネ（＆BGM） 2015年：設計 杉本博司。伊勢丹新宿店 2013リモデル 店内音響システム・プランニング。CD「音の始源を求めて」1～11 （NHK電子音楽スタジオ作品集） 1993年～など。
