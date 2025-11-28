

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「住民税」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

住民税を年額いくら支払っていますか？

【2025年12月版】47都道府県の住民税年額ランキング

第1位 東京都 366,234円

第2位 福岡県 302,459円

第3位 神奈川県 278,462円

第4位 北海道 267,021円

第5位 兵庫県 256,557円

第6位 愛知県 251,667円

第7位 静岡県 239,552円

第8位 奈良県 236,957円

第9位 埼玉県 235,606円

第10位 大阪府 229,104円

第11位 千葉県 222,464円

第12位 滋賀県 222,115円

第13位 徳島県 221,324円

第14位 和歌山県 218,519円

第15位 高知県 218,056円

第16位 福井県 215,873円

第17位 岡山県 215,441円

第18位 山梨県 212,712円

第18位 京都府 212,712円

第20位 三重県 210,909円

第21位 宮城県 207,692円

第22位 岩手県 207,143円

第23位 鹿児島県 203,390円

第24位 青森県 195,968円

第25位 愛媛県 194,531円

第26位 佐賀県 194,286円

第27位 茨城県 191,912円

第28位 福島県 190,441円

第29位 広島県 190,260円

第30位 新潟県 186,441円

第31位 栃木県 185,455円

第32位 宮崎県 185,246円

第33位 石川県 185,075円

第34位 沖縄県 182,813円

第35位 大分県 182,727円

第36位 島根県 182,540円

第37位 香川県 180,508円

第38位 岐阜県 178,182円

第39位 富山県 177,941円

第40位 長野県 175,000円

第41位 熊本県 174,138円

第42位 山形県 167,742円

第43位 長崎県 166,667円

第44位 鳥取県 165,152円

第45位 群馬県 165,079円

第46位 秋田県 157,759円

第47位 山口県 154,167円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第1位となりました。

全国平均は207,702円で、第20位・三重県と第21位・宮城県との間の数値です。また、2024年12月に調査した際には、住民税の全国平均は203,674円で、今年は昨年より全国平均が約4,000円高い結果となりました。

住民税平均年額支払額の回答数は以下のとおりです。

【47都道府県 住民税平均年額支払額】

支払額／回答数

10万円未満／1117件

10万円～20万円未満／753件

20万円～30万円未満／397件

30万円～40万円未満／260件

40万円～50万円未満／143件

50万円～60万円未満／88件

60万円～70万円未満／43件

70万円以上／76件

また、住民税平均年額支払額は、10万円未満が一番多い結果となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

