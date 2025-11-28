【全国調査】【2025年版】47都道府県、年間に支払う住民税は？ 47都道府県別のアンケート調査結果を発表！
フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。
この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「住民税」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。
アンケート内容
住民税を年額いくら支払っていますか？
【2025年12月版】47都道府県の住民税年額ランキング
第1位 東京都 366,234円
第2位 福岡県 302,459円
第3位 神奈川県 278,462円
第4位 北海道 267,021円
第5位 兵庫県 256,557円
第6位 愛知県 251,667円
第7位 静岡県 239,552円
第8位 奈良県 236,957円
第9位 埼玉県 235,606円
第10位 大阪府 229,104円
第11位 千葉県 222,464円
第12位 滋賀県 222,115円
第13位 徳島県 221,324円
第14位 和歌山県 218,519円
第15位 高知県 218,056円
第16位 福井県 215,873円
第17位 岡山県 215,441円
第18位 山梨県 212,712円
第18位 京都府 212,712円
第20位 三重県 210,909円
第21位 宮城県 207,692円
第22位 岩手県 207,143円
第23位 鹿児島県 203,390円
第24位 青森県 195,968円
第25位 愛媛県 194,531円
第26位 佐賀県 194,286円
第27位 茨城県 191,912円
第28位 福島県 190,441円
第29位 広島県 190,260円
第30位 新潟県 186,441円
第31位 栃木県 185,455円
第32位 宮崎県 185,246円
第33位 石川県 185,075円
第34位 沖縄県 182,813円
第35位 大分県 182,727円
第36位 島根県 182,540円
第37位 香川県 180,508円
第38位 岐阜県 178,182円
第39位 富山県 177,941円
第40位 長野県 175,000円
第41位 熊本県 174,138円
第42位 山形県 167,742円
第43位 長崎県 166,667円
第44位 鳥取県 165,152円
第45位 群馬県 165,079円
第46位 秋田県 157,759円
第47位 山口県 154,167円
47Life編集部からコメント
今回のアンケートでは、東京都が第1位となりました。
全国平均は207,702円で、第20位・三重県と第21位・宮城県との間の数値です。また、2024年12月に調査した際には、住民税の全国平均は203,674円で、今年は昨年より全国平均が約4,000円高い結果となりました。
住民税平均年額支払額の回答数は以下のとおりです。
【47都道府県 住民税平均年額支払額】
支払額／回答数
10万円未満／1117件
10万円～20万円未満／753件
20万円～30万円未満／397件
30万円～40万円未満／260件
40万円～50万円未満／143件
50万円～60万円未満／88件
60万円～70万円未満／43件
70万円以上／76件
また、住民税平均年額支払額は、10万円未満が一番多い結果となりました。
47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。
友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。
皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。
