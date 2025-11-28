202511800_400

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「住民税」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

住民税を年額いくら支払っていますか？

 

202512月版】47都道府県の住民税年額ランキング

1位　東京都　366,234

2位　福岡県　302,459

3位　神奈川県　278,462

4位　北海道　267,021

5位　兵庫県　256,557

第6位　愛知県　251,667円

第7位　静岡県　239,552円

第8位　奈良県　236,957円

第9位　埼玉県　235,606円

第10位　大阪府　229,104円

第11位　千葉県　222,464円

第12位　滋賀県　222,115円

第13位　徳島県　221,324円

第14位　和歌山県　218,519円

第15位　高知県　218,056円

第16位　福井県　215,873円

第17位　岡山県　215,441円

第18位　山梨県　212,712円

第18位　京都府　212,712円

第20位　三重県　210,909円

第21位　宮城県　207,692円

第22位　岩手県　207,143円

第23位　鹿児島県　203,390円

第24位　青森県　195,968円

第25位　愛媛県　194,531円

第26位　佐賀県　194,286円

第27位　茨城県　191,912円

第28位　福島県　190,441円

第29位　広島県　190,260円

第30位　新潟県　186,441円

第31位　栃木県　185,455円

第32位　宮崎県　185,246円

第33位　石川県　185,075円

第34位　沖縄県　182,813円

第35位　大分県　182,727円

第36位　島根県　182,540円

第37位　香川県　180,508円

第38位　岐阜県　178,182円

第39位　富山県　177,941円

第40位　長野県　175,000円

第41位　熊本県　174,138円

第42位　山形県　167,742円

第43位　長崎県　166,667円

第44位　鳥取県　165,152円

第45位　群馬県　165,079円

第46位　秋田県　157,759円

第47位　山口県　154,167円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第1位となりました。

全国平均は207,702円で、第20位・三重県と第21位・宮城県との間の数値です。また、2024年12月に調査した際には、住民税の全国平均は203,674円で、今年は昨年より全国平均が約4,000円高い結果となりました。

 

住民税平均年額支払額の回答数は以下のとおりです。

 

47都道府県　住民税平均年額支払額】

支払額／回答数

10万円未満／1117件

10万円～20万円未満／753件

20万円～30万円未満／397件

30万円～40万円未満／260件

40万円～50万円未満／143件

50万円～60万円未満／88件

60万円～70万円未満／43件

70万円以上／76件

 

また、住民税平均年額支払額は、10万円未満が一番多い結果となりました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/5772/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

 

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。