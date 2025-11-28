全国で注文住宅ブランドのFC展開を行う株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、人気平屋商品 「Granshare（グランシェア）」 に、現代の生活価値観に合わせた 新しい“コンパクト平屋プラン” を追加し、2025年12月1日（月）より全国で販売を開始いたします。

■開発背景

近年、都市部だけでなく地方でも、広さにこだわらず、コンパクトでも快適に暮らせる住まいが求められています。家族構成や働き方が多様化する中で、「自分たちの生活リズムに合った、ちょうどいい住まいを選びたい」というニーズが急速に広がっています。また、平屋はワンフロアで生活が完結する利便性から世代を問わず人気が強まり、“適正サイズで、暮らしやすさを重視した平屋”が求められる時代へ変化しています。

■新ラインアップ「Granshare コンパクトプラン」の特長

➀ Granshare の思想を受け継ぎ、現代仕様に最適化 グランシェアが大切にしてきた「シンプルで美しく、暮らしやすい平屋」という思想をそのままに、現代の生活スタイルに合わせたサイズ・動線設計へアップデートしました。②コンパクトでも広がりを感じる居住性 新たなコンパクトプランでは、限られた面積の中でも、開放感・動線・収納を丁寧に整えた平屋設計を採用。ワンフロアならではの暮らしやすさを活かし、LDKの広がりや効率的な家事動線、適切な収納量をバランスよく配置することで、コンパクトでありながら "ゆとり" を感じる住まいを実現しています。面積を抑えた住まいであっても、"暮らしの質を下げない"ための工夫を随所に盛り込んでいることが特徴です。③Granshare の高性能はそのまま コンパクト化しても、性能面では一切の妥協をしていません。 ■断熱等級6（UA値0.46）■耐震等級3■第1種換気システム■シアスミン・エア／シアスミン・ウォーター 標準搭載■太陽光発電システム搭載が可能■建物20年保証・設備15年保証高い断熱性と耐震性、清潔な空気と水、将来にわたる安心を兼ね備え、サイズを問わずグランシェア品質を継承しています。

■設計力が生む“コンパクトでも豊かな平屋”

今の住まい選びにおいては、動線・採光・収納など、日々の暮らしやすさを決定づける要素が重要視されています。しかし、限られた面積の中で快適性を損なわずに設計することは、住宅会社の思想とノウハウが大きく問われる領域です。グランシェアのコンパクトラインでは、長年平屋を手掛けてきた当社の設計知見を活かし、20坪前後というコンパクトな空間でも、開放感・家事動線・収納計画の最適なバランスを追求。“コンパクトでも豊かに暮らせる平屋”を実現しています。

■多様な暮らしに寄り添う柔軟性

現代の暮らしは多様化し、DINKs（共働きで子どもを持たない夫婦）、単身世帯、子育て後の夫婦、多拠点生活など、住まい方が大きく広がっています。その中で、「大きさよりも生活のしやすさ」・「必要な機能がしっかり整った住まい」を求める傾向が強まっています。Granshare コンパクトプランは、DINKs・単身・夫婦・ファミリー・セカンドライフの方まで、幅広い暮らし手のニーズに柔軟に応える平屋として設計されています。太陽光発電を含む住宅性能の選択肢と併せ、お客様ごとの価値観に合わせた“ちょうどいい暮らし”を提供します。

■Granshare が描くこれからの住まい

クレバリーホームが描くのは、“誰もが平屋の豊かさを、自由に選べる未来” です。土地の広さや形状、家族構成にとらわれず、コンパクトでも快適に、心地よく暮らせる平屋が当たり前に選べる社会へ。今回の新ラインアップは、その未来へ向けたグランシェアの大きな進化の一歩となります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667-087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/