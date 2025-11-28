絶景オーシャンビューで淡路ビーフや淡路牛を堪能できるグリルレストラン「オーシャンテラス」では、淡路島の冬の恵みを贅沢に味わえる約30種の絶品料理を揃えた『冬ビュッフェ』を、12月1日（月）より提供いたします。URL： https://ocean-terrace-awaji.jp/?post_type=news&p=2092&preview=true

冬の訪れとともに楽しめるビュッフェでは、島食材の魅力を最大限に引き出した上質な料理が勢ぞろい。しっとりと火入れした「冷製チキンロール」は、素材本来の旨みを丁寧に閉じ込めた上品な一皿。また、淡路島産の寒鰆を香り豊かに仕上げ、季節野菜と合わせた「寒鰆のマリネサラダ」は、冬の澄んだ味わいが口いっぱいに広がります。そして、冷えた身体にじんわり染みわたる「豚バラ大根と豆腐の煮物」は、チンゲン菜を添えて彩り豊かに仕上げた、滋味深い冬の味覚。食後には、洋ナシの甘みとバターの香りが感じられる「洋ナシのパウンドケーキ」など、季節感あふれるデザートを用意しています。

さらに、12月19日（金）から23日（火）の5日間では、限定クリスマスメニューとして、華やかな席をいっそう引き立てる2品が登場。ジューシーに焼き上げた「骨付きローストチキン センザン醤油のグレービーソース」は、特別な夜を彩る贅沢な一皿に。加えて、淡路牛をたっぷりと使用し、濃厚な旨みが際立つ「淡路牛のビーフシチュー」もお楽しみいただけます。

島の冬景色を望む贅沢なロケーションとともに、旬を極めた美食の数々を心ゆくまでご堪能ください。

■オーシャンテラス『冬ビュッフェ』 概要

実施日：12月1日（月）～2月28日（土）営業時間：ランチ／11：30～15：30（最終入店14：00、L.O 15：00）ディナー／17：00～20：00（最終入店19：00、L.O 19：30）定休日：水・木曜日内容：冬の味覚が詰まった約30種のビュッフェが登場料金：【平日】大人（中学生以上）／5,000円、子供（小学生）／2,500円、４歳以上 ／1,200円【土日祝】大人（中学生以上）／5,000円、子供（小学生）／2,800円、４歳以上 ／1,200円※3歳以下のお子様は無料※本期間は、ビュッフェ＋お肉のオーダーが任意HP：https://ocean-terrace-awaji.jp/Instagram：https://www.instagram.com/oceanterraceawaji/お問合せ：オーシャンテラス（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1907

【参考】肉の日特別ビュッフェ

本施設では、29日の「肉の日」に倣い、淡路島が誇る淡路牛と、えびすもち豚のステーキが食べ放題となる『肉の日特別ビュッフェ』を12月29日（月）、30日（火）に開催いたします。ランチや、ディナーにて、厳選された淡路島産の肉を心ゆくまでご堪能いただける贅沢な2日間です。

【参考】オーシャンテラスジャズナイト

本施設は、毎週土曜日のディナー限定で「Ocean Terrace Jazz Night」を開催しています。淡路の美しい夜を彩る「When You Wish Upon a Star」や秋の定番曲「Autumn leaves」などをはじめとしたジャズの名曲を生演奏でお届け！日本の夕陽100選に選ばれた播磨灘のサンセットと生演奏が織り成すハーモニーを、お食事とともにお楽しみいただけます。

https://ocean-terrace-awaji.jp/