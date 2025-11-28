サービスの復旧状況について（ランサムウェア攻撃によるシステム障害関連・第11報）

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃）は、2025年10月19日に発生したランサムウェア攻撃によるシステム障害に関し、サービスの復旧に向けた取り組みの進捗をお知らせいたします。

１．サービス復旧の基本方針

弊社サービスの復旧は、事業所のお客様の業務継続を最優先ととらえ、ASKUL（事業所向け）サービスを先行して対応を進めております。サービスのWebサイトは、セキュリティ対策の強化を実施し安全性を確認したうえで再開、出荷は安定稼働を確認しながら順次拡大してまいります。

２．ASKULサービスの本格復旧フェーズの進捗 （第10報からの更新箇所に下線）

・ASKUL Webサイトでのご注文は12月第1週中の再開を予定しております。

・一部物流センターからの倉庫管理システムを使用した在庫商品出荷の再開は12月中旬以降を予定して

おります。出荷商品・出荷センターは順次拡大いたします。また、安定稼働が確認できるまでは通常

よりお届け日数がかかります。

【参考：11月28日時点の状況 ※1】

※1 現在の出荷トライアルは、倉庫管理システム（WMS：Warehouse Management System）を使用しない運用です。

通常サービスよりもお届け日数がかかります。

※2 コピーペーパー、ペーパータオル、トイレットペーパー、ゴミ袋、介護用おむつ、介護用品、飲料、洗剤等

※3 新木場物流センターと、大阪・仙台・横浜・名古屋・関西・福岡のアスクル物流センター、計7拠点から出荷

※4 注射針、シリンジ、カテーテル、消毒用エタノール、酒精綿、高濃度手指消毒剤、ガーゼ、カット綿、検査用グローブ、新

型コロナウイルス抗原検査キット、舌圧子、パルスオキシメーター等（医療関連施設の確認が取れたお客様のみご購入いた

だける商品を含みます）

※5 ASKUL東京DC 1拠点から出荷

※6 １.従来からの直送品（約200万アイテム）と２.従来のアスクル在庫商品の直送切替品（約6,000アイテム）を全10サプライ

ヤーから出荷

３．その他サービスの状況 （変更なし）

（１）その他の弊社サービスに関する状況は以下のとおりです。

（２）ASKUL LOGIST 株式会社の3PL事業におけるお客様企業（株式会社良品計画様ほか）の出荷業

務については本リリース記載の復旧スケジュールとは異なります。

４．システム障害、情報流出等への対応状況について（更新なし）

・被害の拡大を防ぐため、ランサムウェアに関する詳細については情報開示を差し控えさせていただき

ます。現在、システムの詳細なログ解析、異常に関する監視、原因・障害対象範囲の詳細調査を継続

しております。

・第5報（10月31日）、第7報（11月11日）でお知らせしたとおり、弊社が保有する情報の一部が外部

に流出したことを確認しております。対象となるお客様、お取引先様については順次ご連絡を差し上

げております。お問い合わせは以下の窓口で承っております。

・個人情報保護委員会への報告、警察への相談等、関係各所への報告、相談を適切に行っております。

【アスクル 情報流出専用お問い合わせ窓口】 平日のみ・受付時間 9 時-17 時

TEL：0120-023-219

050で始まるIP電話から：03-6731-7879（通話料はお客様ご負担）

弊社サービスをご利用いただいているお客様、関係者の皆さまに多大なるご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。一日も早い全面復旧を目指し、全社一丸となって取り組んでまいります。進捗について、今後も継続してお知らせしてまいります。

【弊社からのご連絡メールについて】

弊社からお客様やお取引先様へご連絡するメールは、社内ネットワークとは独立した外部クラウドサービスを利用しており、サービス提供会社によってセキュリティ対策が施されております。現時点で同外部サービスにおいて、ランサムウェア感染等の被害や不正アクセスの事実は確認されておりません。

【参考：これまでの発表】

2025年10月19日：ランサムウェア攻撃によるシステム障害を確認、プレスリリース（第1報）を発表

2025年10月22日：調査状況とサービス現況（第2報）を発表

2025年10月29日：一部商品の出荷トライアル運用開始（第3報）を発表

2025年10月31日：一部報道について（第4報）を発表

2025年10月31日：情報流出に関するお詫びとお知らせ（第5報）を発表

2025年11月 6日：サービスの復旧状況について（第6報）を発表

2025年11月11日：情報流出に関するお知らせとお詫び（第7報）を発表

2025年11月12日：サービスの復旧状況について（第8報）を発表

2025年11月14日：3PL事業に関する情報流出可能性について（第9報）を発表

2025年11月19日：サービスの復旧状況について（第10報）を発表

2025年11月28日：サービスの復旧状況について（第11報・本リリース）を発表

※記載の内容は発表日時点の情報です。状況により変更となる可能性があります。

〈お客様からのお問い合わせ〉

■ASKUL お客様サービスデスク （受付時間 9時-18時・日祝除く）

TEL：0120-345-861

※050で始まるIP電話からの場合：03-6731-7864 （通話料はお客様ご負担）

■ソロエルアリーナお客様サービスデスク （受付時間 9時-18時・日祝除く）

TEL：0120-115-844

※050で始まるIP電話からの場合：03-6731-7871 （通話料はお客様ご負担）