アメリカンフットボール日本選手権第79回ライスボウルby GA technologies 大会概要決定

一般社団法人 日本社会人アメリカンフットボール協会

報道関係者各位

平素より多大なるご高配を賜り、お礼を申し上げます。

社会人アメリカンフットボールリーグ・Xリーグの2025年度の王座を決める第79回ライスボウルの大会概要が別頁のように決定しました。今大会も、テクノロジーを活用し、不動産、M&A仲介など複数産業のビジネス変革に取り組む株式会社GA technologies様が特別協賛社となり、大会名称を「アメリカンフットボール日本選手権第79回ライスボウル by GA technologies」として開催いたします。

また、例年ご好評をいただいているハーフタイムショーもよりバージョンアップしたエンターテインメントをご提供します。出演アーティストについては近日中に発表いたします。

国内最高峰リーグであるX1 Superは11月23日からプレーオフ・ライスボウルトーナメントが開幕し、クオーターファイナルを勝ち進んだパナソニックインパルス、オービックシーガルズ、富士通フロンティアーズ、東京ガスクリエイターズの4強がセミファイナル出場を決めています。

セミファイナルでは過去4年間ライスボウルで対戦したパナソニック対富士通が早くも顔を合わせるなど、注目のカードが実現しました。12月13日（土）に大阪市のヤンマースタジアム長居で、翌14日（日）に川崎市のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で行われるセミファイナルにもぜひご注目ください。

【第 79 回ライスボウル大会実施要項】

■試合名称：アメリカンフットボール日本選手権第79回ライスボウル by GA technologies

American Football Japan Championship Rice Bowl 79 by GA technologies

■日時：2026年 1 月3日（土）15 時 00 分 キックオフ（開場 13 時）

■会場：東京ドーム（東京都文京区後楽 1-3-61）

■主催： 公益社団法人日本アメリカンフットボール協会

■主管：一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会

■運 営 協 力： 一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟

■後 援： スポーツ庁、アメリカ大使館、日刊スポーツホールディングス、読売新聞社

■特 別 協 賛： 株式会社GA technologies

■協 力： 株式会社東京ドーム、他

■対 戦：ライスボウルトーナメントセミファイナル勝者

■試 合 形 式：1 クオーター 15分の 4クオーター制、ハーフタイム 30 分

第4Q終了時点で同点の場合は「タイブレークシステム」を適用して延長戦を行う

■ベンチエリア：セミファイナルのパナソニック対富士通の勝者が1塁側、ビジターチーム＝セミファイナルのオービック対東京ガスの勝者が3塁側

■放 送： NHK-BS （生中継）※ 15 時 00 分～試合終了まで（予定）

■配信： X リーグTV onアメフトライブby rtv (https://live.amefootlive.jp/）でディレー有料配信

■ハーフタイムショーアーティスト ：未定

■公 式 サ イ ト：

◆日本アメリカンフットボール協会：https://americanfootball.jp/

◆Ｘリーグ： https://xleague.jp/

◆ライスボウル： https://xleague.jp/feature/ricebowl79

■前 売 券 発 売： 11月25日（火）

※パーティーボックス席は12月1日（月）発売

■前売券販売場所：Xリーグチケット https://xleague.tstar.jp/

■席種及び入場料：

※価格は税込みです。「こども」は小学生以下が対象です。

※Webチケット購入には別途システム手数料（\220）がかかります。

※全席大会プログラム無料配布。

※車いすをご利用のかたは日本アメリカンフットボール協会（03（5843）0482）までお問い合わせください。当日はお席まで係の者がご案内します。

※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人および介助者の方（1名）が チケット1枚あたり割引料金でご購入いただけます。 対象の方は以下の申し込みフォームよりお申し込みください。後日割引用クーポンコードをお送りいたします。

申し込みフォーム：https://forms.gle/aZgZXez9UoSCM4iF8