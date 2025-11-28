株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）は、犬種の魅力を精巧に再現した高品質ぬいぐるみ「プレミアムパピー」シリーズのぬいぐるみ電報を販売開始しました。当社の電報サービス「電報屋のエクスメール」を通じて、祝電とともにお届けすることができます。

犬好きが思わず抱きしめたくなる“存在感”。推し犬種の魅力を毎日そばで感じられるギフトに

犬を愛する人にとって、“犬らしい表情”や“しぐさの再現度”は特別な価値があります。「プレミアムパピー」は、犬種ごとの顔の表情、生地の肌触り、シワや尻尾にまでこだわったシリーズです。まるで“そこにいるような”ぬくもりを再現しています。手に乗るサイズでもしっかりと存在感があり、デスクや玄関など、ふと目に入るだけで癒しを感じられるのが魅力。実際に犬を飼っている方は「うちの子に似ている！」と親しみを、飼っていない方やシニア層には散歩の負担なく「いつでも一緒にいられる」喜びや癒しを感じられる、新しい犬ギフトの形です。

12種類の人気犬種をラインナップ

「プレミアムパピー」は、日本でも人気の高い12種類の犬種をラインナップしています。1. トイプードル（レッド） - 賢く愛らしい小型犬種。柔らかな赤褐色の巻き毛が特徴です。2. トイプードル（ホワイト） - 純白の被毛を持つエレガントな印象の小型犬種です。3. ダックスフンド（ブラウン） - 胴長短足の愛嬌ある姿が人気の犬種。茶色の被毛が特徴です。4. ダックスフンド（イエロー） - 明るい色合いの被毛を持つ、愛らしい表情の犬種です。5. チワワ - 小さな体に大きな耳と目が特徴的な世界最小級の犬種です。6. コッカースパニエル - 長い垂れ耳と優しい表情が魅力的な犬種です。7. シーズー - 豊かな毛量とつぶらな瞳が特徴の、昔から愛される犬種です。8. 柴犬 - 日本固有の犬種で、凛とした表情と赤褐色の被毛が特徴です。9. マルチーズ - 純白のシルクのような長い被毛を持つ優雅な犬種です。10. ポメラニアン - ふわふわの毛と愛らしい表情の小型犬種。活発な性格で知られています。11. パグ - くしゃっとした顔と丸い体型が特徴的な、古くから愛されてきた犬種です。12. ボストンテリア - 白と黒のツートンカラーが特徴的な、フレンドリーな性格の犬種です。各種類とも高さ約18cmほどのサイズで、手に取りやすく、飾りやすい大きさに設計されています。商品詳細（Web本店）：https://www.exmail.co.jp/option_list/nuig_32a/商品詳細（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/exmail/nuig_32_k/https://item.rakuten.co.jp/exmail/nuig_32_p/

祝電ギフトとしての活用

「プレミアムパピー」は「電報屋のエクスメール」のサービスを通じて、各種お祝い事の祝電として送ることができます。メッセージカードに温かいお祝いの言葉を添えて、特別な日を彩るギフトとして最適です。- 結婚式のお祝い：新郎新婦をイメージした犬種のペアセットとお祝いメッセージを一緒にお届け- 出産祝い：赤ちゃんの成長を願って、小さくて愛らしい「チワワ」や「マルチーズ」と祝電を- 新築・引越し祝い：新しい暮らしを見守る福犬として「柴犬」と共に祝福のメッセージを- 昇進・就職祝い：知的な印象の「ボストンテリア」と共に成功を祝う言葉や応援の気持ちをお届け- 長寿のお祝い：柔らかい笑顔の「パグ」や「シーズー」と穏やかな日々を願うメッセージを

バルーン付きやペアでの贈り物も可能

「プレミアムパピー」はぬいぐるみ単体でのご購入はもちろん、バルーン付きの商品も展開しております。クリスマスや母の日といった季節イベント用の特別なバルーンもご用意しており、イベントやお祝いの場をより華やかに演出することができます。また、「電報屋のエクスメール 楽天市場店」などのモール店では、ペアとして自由に組み合わせてお届けすることもできます。「トイプードル＆チワワ」「柴犬＆パグ」など、送る相手に合わせた組み合わせが可能です。お部屋のインテリアとして置くだけで癒しの空間を演出できる点も魅力で、犬好きの方へのギフトとしてはもちろん、犬を飼っている方へのプレゼントとしても喜ばれるでしょう。さらに、祝電と一緒に届けることで、結婚式や式典といった場でも通常のメッセージカードよりも格式高いお祝いの気持ちを伝えられます。

商品概要

- 商品名：プレミアムパピー- 種類：トイプードル（レッド・ホワイト）、ダックス（ブラウン・イエロー）、チワワ、コッカースパニエル、シーズー、柴犬、マルチーズ、ポメラニアン、パグ、ボストンテリア- 価格：2,970円（税込/送料込）- サイズ：高さ約18cm- 素材：ポリエステル- 生産地：中国- メーカー：ベストエバージャパン- 販売方法：当社公式サイト「電報屋のエクスメール」およびその他オンラインショップ

会社概要

- 会社名：株式会社シー・モア- 所在地：大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F- 代表者：代表取締役 佐合 曜- 事業内容：電報サービス「電報屋のエクスメール」の運営、ギフト商品の企画・販売- 公式サイト：https://www.exmail.co.jp/