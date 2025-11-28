近畿大学（大阪府東大阪市）は、本学OBで阪神タイガースの佐藤輝明選手（令和3年（2021年）経営学部卒業）が今季40本塁打、102打点で2冠王を獲得し、初のゴールデン・グラブ賞、ベストナイン、さらには近大史上初となるセ・リーグ最優秀選手賞（MVP）を受賞したことに伴い、令和7年（2025年）12月2日（火）、東大阪キャンパスにて、記念セレモニーを行います。セレモニーでは佐藤選手の活躍を祝福し、今後の激励の気持ちも込めて、学長 松村到から近大マグロを贈呈します。【本件のポイント】●阪神タイガースの佐藤輝明選手が母校である近畿大学に凱旋し、記念セレモニーに参加●70名のプロ野球選手を輩出してきた近畿大学にとって、史上初となるセ・リーグ最優秀選手賞（MVP）受賞●今季の活躍を祝福し、今後の激励の気持ちを込めて近大マグロを贈呈【開催概要】日時 ：令和7年（2025年）12月2日（火）12：30～13：00場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 2号館 実学ホール前 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）参加予定：阪神タイガース 佐藤輝明選手（令和3年（2021年）経営学部卒業） 学長 松村到【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/