【ノボテル沖縄那覇】限定30個！新年を寿ぐ美味しい 祝い箱「コフレ・ジョワイユ」12月1日予約開始

ノボテル沖縄那覇（沖縄県那覇市 総支配人：坂本 公敏）では、新春を華やかに彩る特別なオードブル、新春の祝い箱「コフレ・ジョワイユ」のご予約を12月1日より受付開始いたします。【限定30個】

新年への祝福と美味を詰め込んだ「コフレ・ジョワイユ（フランス語で"祝い箱"の意）」。豪華食材や、ホテルシェフ厳選の地元食材を使用した洋食をメインに、和食や沖縄料理のエッセンスを散りばめた三段お重は、幅広い世代にお楽しみいただける彩り豊かな美食の詰め合わせです。 特別な祝い箱を囲み、笑顔あふれる新年のひと時をお過ごしください。12月14日までのお得な早割特典や、LINE会員限定の特典もご用意しております。

新春の祝い箱「コフレ・ジョワイユ」お品書き

壱の重

・伊勢海老とオマール海老 白ワインソース

・鮑の旨煮 キャビア添え

・赤マチと有頭海老のバプール

弐の重

・牛フィレ肉の首里味噌マリネ

・若鶏の塩麴焼

・鬼手長海老のガーリックチリソース炒め

・県産豚肉の煮込み グンボーマチ

参の重

・生ハムとドライフルーツの菜園風

・スモークサーモンとカマンベールチーズ

・県産和牛のオリエンタルサラダ

・鶏胸肉の低温調理 県産マッシュルームと黒トリュフのドレッシング

----------------------------------------------

受付期間／2025年12月1日～26日【限定30個／数量に達し次第終了】

価 格／30,000円（税込）

受取場所／グルメバー（1階）

お受取り／2026年1月1日～3日 １.11:00 ２.17:00 ※時間をお選びください

早割特典／12月14日までのお申込みで10％オフ

お友だち会員は期間を問わず10％オフ【要事前登録・当日登録は対象外】

※LINEご登録はホテル公式サイトからも可能です。

コフレ・ジョワイユのお申込みはこちから :https://www.tablecheck.com/ja/novotelokinawanaha-gourmetbar-pickup/reserve/message?menu_lists=691ee8c9303098de660f0bbc

新春の祝い箱「コフレ・ジョワイユ」に関するお問い合わせ・ご予約は

電話／098-887-1112 ノボテル沖縄那覇 レストラン予約係 09:00～18:00

----------------------------------------------

【ノボテル沖縄那覇】

フランスに拠点を置くグローバルホテルチェーン アコーのフラッグシップブランド「ノボテル」として2018年沖縄県那覇市にオープン。 全室328室（全室禁煙）。宿泊者専用のインフィニティプールやフィットネスジム、360度のパノラマビューを堪能出来る最上階のプレミアラウンジ、カフェラウンジ「グルメバー」、 和食・鉄板焼「登輝（とき）」、フードエクスチェンジ「アヴァンセ」（洋食ブッフェ）、夏季限定のBBQテラスの4箇所の料飲施設、宴会場を完備しています。コンセプトは「イージーリビング（Easy Living）」。 スタイリッシュで機能性や快適さを備えた空間で、気取らずに過ごせるリラックスステイをご提供します。

ホテルムービー :https://www.youtube.com/watch?v=3YreAxTr5Rsノボテル沖縄那覇HP :https://novotelokinawanaha.jp/