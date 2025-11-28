残り4日間限定！TerraMaster外付けドライブがプライム会員特価

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

Amazon.co.jpでは現在、11月24日から12月1日までの期間限定で年末最大級の「Amazon Black Friday」が開催中です。TerraMasterのストアページでは、外付けドライブケースがプライム会員限定でセール価格に。残り4日、24％~34％オフで入手できる絶好のチャンスです。

USB 3.2 Gen2 外付けドライブケース

2ベイD2-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGTWTVR7)は、USB 3.2 Gen2に対応し、HDDで最大521MB/s、SSDで最大1075MB/sの高速転送を実現するデュアルベイハードウェアRAIDエンクロージャです。3.5"/2.5" SATA HDD/SSDを最大2台搭載でき、RAID 0/1/JBOD/SINGLEに対応しながら、最大44TBの大容量ストレージを提供します。

販売価格：22,990円 →割引価格：17,472円（24% OFF）

4ベイD4-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZL57TZ5)はUSB 3.2 Gen2に対応し、4台搭載時で最大1,016MB/sの実効速度を実現する高速外付けドライブケースです。最大4台・合計88TBのストレージに対応し、SINGLE DISK運用とホットスワップをサポートすることで、Mac/Windows/Linux環境で柔軟な拡張性を提供します。

販売価格：28,990円 →割引価格：22,032円（24% OFF）

6ベイD6-320(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGYVDXV)はUSB 3.2 Gen2に対応し、6台搭載時で最大1,030MB/sの実効速度を実現するハイパフォーマンス外付けドライブケースです。最大6台・合計132TBの大容量に対応し、JBODシングルディスク運用とホットスワップをサポートすることで、幅広いPC環境で柔軟な拡張性を提供します。

販売価格：39,990円 →割引価格：30,392円（24% OFF）

フルSSD時代の超高速外付けドライブケース

USB Type-Cインターフェース対応で40Gbpsに対応するD1 SSD Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH1J3ZGC)は、最大3,641MB/sの読み込みと3,498MB/sの書き込み速度を誇り、3GBの高画質ファイルもわずか1秒で転送可能です。女性クリエイターにも最適で、スマホデータの解放や外出先での4K素材編集、Macの起動ディスクやストレージ拡張としても活用でき、プロの制作現場のワークフローを劇的に加速します。

販売価格：18,990円 →割引価格：12,533円（34% OFF）

4ベイD4 SSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8H11V13)はUSB4/Thunderbolt対応のプロ仕様外付け高速SSDで、最大4台のM.2 SSDを搭載可能、RAID 0構成時は読み込み最大3,257MB/s・書き込み3,192MB/sを実現し「 注:RAIDが内蔵されていません。4つの個別ディスクをサポートします(サードパーティツールによるソフトRAID)。」、大容量4Kファイルも瞬時に処理できます。Mac miniのストレージ拡張やmacOSの起動ディスクとしてもスマートに活用でき、コンパクトで静音設計のため、Mac/Windows環境での映像制作や素材管理、モバイルユースまで幅広く対応します。

販売価格：49,990円 →割引価格：37,992円（34% OFF）

HDD+M.2 SSDハイブリッド外付けドライブケース

D5 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSD3KMDY)は初のHDD×NVMe SSDハイブリッドエンクロージャで、2台のSATA HDD/SSDと3台のM.2 NVMe SSDを搭載可能、最大68TBの大容量ストレージと高速処理を両立します。独自の2+3 RAIDモードに対応し、工具不要で簡単にドライブ交換ができるうえ、USB 3.2 Gen2（10Gbps）による高速転送でプロの制作環境やデータ管理を強力にサポートします。

販売価格：31,990円 →割引価格：24,312円（24% OFF）

D8 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8JD5N21)はUSB 3.2 Gen2対応で最大10Gbpsの超高速データ転送を実現し、NVMe M.2 SSDなら読み込み最大980MB/s、SATA SSD/HDDもRAID 0で高速処理可能です。4台のSATA HDD/SSDと4台のM.2 NVMe SSDを搭載できる独自の2+3 RAIDモードにより、大容量128TBのストレージを柔軟かつ安全に活用できます。

販売価格：49,990円 →割引価格：37,992円（24% OFF）

TerraMasterは、ホームユーザーからクリエイター、ビジネスユーザーまで、あらゆる場面で信頼できるストレージ環境を提供することを目指しています。今回のAmazonブラックフライデーは、D5 Hybridの高性能をより多くのユーザーに体験していただける貴重な機会です。ぜひ、この特別価格で最新のハイブリッドストレージをお試しください。