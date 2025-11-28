こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
日本全国のおもしろさ見つかる「Jタウンネット」 年度末期間限定タイアップお値引きキャンペーン”スタート
株式会社ジェイ・キャスト（東京都中央区、代表取締役：蜷川真夫）が運営する地域情報サイト「Jタウンネット」は、年度末の広告施策をご検討されている広告主に向けた“タイアップお値引きキャンペーン”を2025年11月28日から提供開始しました。
■キャンペーン概要
スタンダードプラン ＜10,000PV保証／4週間誘導＞
通常価格 90万円(グロス) → キャンペーン価格 70万円（グロス）
スタンダードプラン ＜5,000PV保証／2週間誘導＞
通常価格70万円 → キャンペーン価格 50万円（グロス）
申込締切 ： 2026年2月9日（月）
※資料やプレスリリースを基に記事制作します。最短2週間で掲載可能です。
■メディア概要
知る人ぞ知る珍スポットや、他県民にはビックリの「地元の常識」、暮らしの中の疑問や悩み、思わず笑顔になる光景など、日本中の「街ネタ」を毎日お届け。日本全国のおもしろさが見つかるサイトです。「Jタウン研究所」では、食べ物や言葉の「地域差」も調査しています。
読者の皆さんの身近な興味や、ローカルな面白さをいろんな出身地の編集部員が発掘。
何度も行きたい、そしてそこで暮らしたくなるようなさまざまな地域の魅力を発信しています。
月間ユーザー数 約400万人
LINE公式アカウント友だち 約68万人
読者属性 女性60％ ： 男性40％／35歳以上のユーザーが約50％
地域分布 関東（48％）、近畿（19％）を中心に全国にユーザーが存在