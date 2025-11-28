体組成計市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月19に「体組成計市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。体組成計に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
体組成計市場の概要
体組成計市場に関する弊社の調査レポートによると、体組成計市場規模は 2035 年に約 2,750 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 体組成計市場規模は約 1,210 百万米ドルとなっています。体組成計に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、体組成計市場のシェア拡大は、慢性疾患および非感染性疾患の増加によるものです。糖尿病、心血管疾患、肥満の増加に伴い、定期検診のための健康機器のニーズが高まり、体組成計の市場ニーズも高まっています。国際糖尿病財団は、成人人口の約11.1%が糖尿病を患っていると報告しています。糖尿病患者の増加に伴い、代謝性健康リスクの評価や治療効果のモニタリングのために、定期的な体組成検査の必要性が世界規模で高まっていることが分かりました。
体組成計に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/body-composition-analyzers-market/80239
体組成計に関する市場調査では、価値に基づく医療への戦略的シフトと臨床合理化により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。価値に基づく医療は重視されるようになり、客観的で定量化可能かつ費用対効果の高いアウトカム指標に対する緊急かつ体系的なニーズが高まっています。体組成、特にサルコペニア（筋肉減少）評価、内臓脂肪レベル、位相角（細胞の健康状態を示す指標）といった指標は、世界中の標準的な臨床診療において価値に基づく医療を提供するための強力なツールになりつつあります。
しかし、データプライバシーへの懸念が今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。体組成計とデジタルヘルス技術の統合は、それぞれ利便性と継続的なモニタリングを向上させる一方で、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する大きな懸念を伴います。病歴や身体測定値は、機密性の高い個人健康情報とみなされ、漏洩したり、不正アクセスされたりする恐れがあります。ユーザーの信頼と規制遵守を確保するためには、データの安全な保管、暗号化、そしてプライバシー法への準拠が不可欠です。
体組成計市場セグメンテーションの傾向分析
体組成計市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、体組成計の市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
体組成計市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80239
エンドユーザー別に基づいて、体組成計市場は病院とクリニック、フィットネスセンターとジム、家庭ユーザー、学術と研究機関に分割されています。これらのうち、家庭ユーザーセグメントは予測期間中に成長が見込まれています。消費者の健康管理志向と利便性の向上に伴い、家庭ユーザーセグメントは体組成計市場において急速に成長しています。スマートで接続されたBIAデバイスは、体脂肪、筋肉量、水分量をリアルタイムで追跡することを可能にします。家庭ユーザーセグメントが世界中で着実に成長している理由としては、家庭用フィットネス技術の統合、低コスト、モバイルヘルスアプリケーションの普及などが挙げられます。
