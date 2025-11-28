【カフェコムサ】～ホリデイシーズンを彩る華やかなメニュー～ クリスマスデザインケーキとドリンクでクリスマスフェアを展開
(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。
HPはこちら :
http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8486&preview=true
カフェコムサは、2025年12月1日(月)より12月25日(木)の期間、クリスマスフェアを展開します。ホリデイシーズンにふさわしい華やかなデザインのケーキとドリンクが店頭を彩ります。フルーツをふんだんに使用したクリスマスにふさわしい輝くようなケーキです。
いちごのショートケーキ
いちごのショートケーキ
香りが良く甘酸っぱくいちごを優しい甘さを生クリーム、ふわふわのスポンジと合わせて飾り付けました。ピスタチオクリームのツリーがアクセントになった、ショートケーキです。
\1,600/1ピース(税込)
いちごとマンゴーのケーキ
いちごとマンゴーのケーキ
甘酸っぱいいちごと甘くとろけるようなマンゴーをふんだんに使用し、カスタードクリームのベースに飾り付けました。人気のフルーツのコンビネーションをお楽しみください。
ベース：カスタードクリーム
\1,300/1ピース(税込)
いちごとバナナのチョコケーキ
いちごとバナナのチョコケーキ
いちご、バナナ、チョコレートの相性抜群なコンビネーションを1ピースでお楽しみいただけるケーキです。ほろ苦い抹茶でチョコレートの柊を飾り付けた、季節限定デザインのケーキをお楽しみください。
※店舗により展開が異なる。
ベース：ビターチョコレート
\1,200/1ピース(税込)
ショコラベリー
ショコラベリー
甘酸っぱいいちご、ブルーベリー、ラズベリーとあわせて、ほろ苦いビターチョコレートのベースに飾り付けました。ベリーとチョコレートの相性抜群なコンビネーションをお楽しみください。
※店舗により展開が異なる。
ベース：ビターチョコレート
\1,500/1ピース(税込)
セゾンフリュイ
セゾンフリュイ
いちご、マンゴー、洋梨など色とりどりのフルーツを優しい甘みのカスタードクリームのベースに飾り付けました。様々なフレッシュフルーツの美味しさをお楽しみいただける華やかなケーキです。
※店舗により展開が異なる。
ベース：カスタードクリーム
\1,100/1ピース(税込)
いちごモンブラン
いちごモンブラン
いちごをふんだんに使用し、マロンクリームとあわせてカスタードクリームのベースに飾り付けました。甘酸っぱいいちごと甘さ控えめのマロンクリームが相性抜群なケーキです。
※店舗により展開が異なる。
ベース：カスタードクリーム
\1,300/1ピース(税込)
※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。
クリスマスアップルティー ICED
\900(税込)
クリスマスアップルティー HOT
\900(税込)
〈カフェコムサについて〉
日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。
［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/
［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist
［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca
［LINE］@Cafe comme ca