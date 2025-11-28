【カフェコムサ】～ホリデイシーズンを彩る華やかなメニュー～　クリスマスデザインケーキとドリンクでクリスマスフェアを展開

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開する「カフェコムサ」は、日本全国の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提案しています。

HPはこちら :http://www.cafe-commeca.co.jp/?p=8486&preview=true

カフェコムサは、2025年12月1日(月)より12月25日(木)の期間、クリスマスフェアを展開します。ホリデイシーズンにふさわしい華やかなデザインのケーキとドリンクが店頭を彩ります。フルーツをふんだんに使用したクリスマスにふさわしい輝くようなケーキです。

いちごのショートケーキいちごのショートケーキ

香りが良く甘酸っぱくいちごを優しい甘さを生クリーム、ふわふわのスポンジと合わせて飾り付けました。ピスタチオクリームのツリーがアクセントになった、ショートケーキです。

\1,600/1ピース(税込)

いちごとマンゴーのケーキいちごとマンゴーのケーキ

甘酸っぱいいちごと甘くとろけるようなマンゴーをふんだんに使用し、カスタードクリームのベースに飾り付けました。人気のフルーツのコンビネーションをお楽しみください。

ベース：カスタードクリーム

\1,300/1ピース(税込)

いちごとバナナのチョコケーキいちごとバナナのチョコケーキ

いちご、バナナ、チョコレートの相性抜群なコンビネーションを1ピースでお楽しみいただけるケーキです。ほろ苦い抹茶でチョコレートの柊を飾り付けた、季節限定デザインのケーキをお楽しみください。

※店舗により展開が異なる。

ベース：ビターチョコレート

\1,200/1ピース(税込)

ショコラベリーショコラベリー

甘酸っぱいいちご、ブルーベリー、ラズベリーとあわせて、ほろ苦いビターチョコレートのベースに飾り付けました。ベリーとチョコレートの相性抜群なコンビネーションをお楽しみください。

※店舗により展開が異なる。

ベース：ビターチョコレート

\1,500/1ピース(税込)

セゾンフリュイセゾンフリュイ

いちご、マンゴー、洋梨など色とりどりのフルーツを優しい甘みのカスタードクリームのベースに飾り付けました。様々なフレッシュフルーツの美味しさをお楽しみいただける華やかなケーキです。

※店舗により展開が異なる。

ベース：カスタードクリーム

\1,100/1ピース(税込)

いちごモンブランいちごモンブラン

いちごをふんだんに使用し、マロンクリームとあわせてカスタードクリームのベースに飾り付けました。甘酸っぱいいちごと甘さ控えめのマロンクリームが相性抜群なケーキです。

※店舗により展開が異なる。

ベース：カスタードクリーム

\1,300/1ピース(税込)

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

クリスマスアップルティー ICED

\900(税込)

クリスマスアップルティー HOT

\900(税込)





〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園の厳選した旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。新鮮な美味しさをお届けしたく、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにし、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。

［公式HP］http://www.cafe-commeca.co.jp/

［SHOP］http://www.cafe-commeca.co.jp/shoplist

［Instagram］https://www.instagram.com/cafecommeca

［LINE］@Cafe comme ca