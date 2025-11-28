【JPIセミナー】Park-PFI案件動向と勝てる提案・チーム戦略「受注グループの成功要因を徹底整理」12月5日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 エキスパートコンサルタント 片桐 悠貴 氏を招聘し、Park-PFI案件動向と勝てる提案・チーム戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

公共空間開発のビジネスチャンスを掴む

Park-PFI案件動向と勝てる提案・チーム戦略

受注グループの成功要因を徹底整理

〔開催日時〕

2025年12月05日(金) 09:30 - 11:30

〔講師〕

株式会社野村総合研究所

社会システムコンサルティング部

エキスパートコンサルタント

片桐 悠貴 氏

〔講義概要〕

わが国の公園は戦後、都市公園法に基づき主に地方自治体が整備・管理を担ってきた。しかし、2017年の法改正・規制緩和以来、官民連携や民間投資の積極的な導入（Park-PFI）が打ち出され、民間参入が加速している。

その結果、雑草と樹木の生い茂った薄暗い公園が、子育て世代が遊ぶ明るい芝生オープンスペース・お洒落なカフェへと変貌を遂げた例も少なくないが、新たな課題も浮上している。

本講義では、国土交通省在籍経験もある経営コンサルタントが、都市公園や公民館・図書館といったパブリックスペースにおける官民連携制度の基礎や具体の案件動向だけでなく、異業種間のチームビルディングなど参入に向けた実践的な取り組みに踏み込んだ議論を行う。

〔講義項目〕

1. 「都市公園」とはなにか？

(1) 都市公園法の概要

(2) 課題解決を目指した近年の法改正内容

(3) 補足：公民館・図書館などその他のパブリックスペース

2. Park PFI とはなにか？

(1) 一般的な官民連携制度（設置・管理許可、指定管理、PFI）

(2) 都市公園における官民連携制度（公募設置管理制度：Park-PFI）の特徴

3. Park PFI案件事例とチームビルディング戦略

(1) 最新のPark-PFI、その他パブリックスペース開発案件事例

(2) 受注グループの特徴とチームビルディング

(3) 今後の公園コンセプト、パブリックスペースに求められる発想

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

