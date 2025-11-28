はずれなしで限定グッズが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting -の販売が開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2025年11月28日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のくじ販売を開始いたしました。

千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting - メインビジュアル

【千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting -】

千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting - ラインナップ

千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の撮りおろし写真を使用したオンラインくじが登場！

選手の直筆サイン入り撮り下ろしチェキやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。

マスコットキャラクター「ジャンボくん」がデザインされたグッズもラインナップ！

販売期間：2025年11月28日（金）14:00 ～ 2026年1月4日（日）23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/55/

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

賞品：

＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《各選手3種 / ジャンボくん3種》

＜B賞＞アクリルスタンド《全15種》

＜C賞＞プラモデル風アクリルキーホルダー《全16種》

＜D賞＞クリアスライドポーチ《全16種》

＜E賞＞クリアファイル《全15種》

＜F賞＞クリアカード《全30種》

※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。

＜10連特典＞

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方に、オリジナルデザインのブロマイドをプレゼント！《全4種》

※1回のご購入につき4種からランダムでのプレゼントとなります。

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から各選手につき1名様に、10連特典ブロマイドに当選者お名前＋選手直筆サインを入れてプレゼント！

【第1期】2025年11月28日(金) ～ 12月 7日(日) 原選手、菅野選手、西村選手、オウ選手

【第2期】2025年12月 8日(月) ～ 12月16日(火) 田代選手、金近選手、ホグ選手、瀬川選手

【第3期】2025年12月17日(水) ～ 12月25日(木)渡邊選手、加藤選手、ナシール選手、二上選手

【第4期】2025年12月26日(金) ～ 2026年1月4日(日) 富樫選手、ムーニー選手、荒尾選手、ジャンボくん

▼千葉ジェッツ公式サイト

https://chibajets.jp/

オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

ぴあオンラインくじサービス Pickzy

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）