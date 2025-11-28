はずれなしで限定グッズが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting -の販売が開始！
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年11月28日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のくじ販売を開始いたしました。
千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting - メインビジュアル
【千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting -】
千葉ジェッツオンラインくじ - Newly Shooting - ラインナップ
千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の撮りおろし写真を使用したオンラインくじが登場！
選手の直筆サイン入り撮り下ろしチェキやアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。
マスコットキャラクター「ジャンボくん」がデザインされたグッズもラインナップ！
販売期間：2025年11月28日（金）14:00 ～ 2026年1月4日（日）23:59
販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/55/
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
賞品：
＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《各選手3種 / ジャンボくん3種》
＜B賞＞アクリルスタンド《全15種》
＜C賞＞プラモデル風アクリルキーホルダー《全16種》
＜D賞＞クリアスライドポーチ《全16種》
＜E賞＞クリアファイル《全15種》
＜F賞＞クリアカード《全30種》
※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。
＜10連特典＞
「10回引く」にてくじをご購入いただいた方に、オリジナルデザインのブロマイドをプレゼント！《全4種》
※1回のご購入につき4種からランダムでのプレゼントとなります。
＜Wチャンス賞＞
下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から各選手につき1名様に、10連特典ブロマイドに当選者お名前＋選手直筆サインを入れてプレゼント！
【第1期】2025年11月28日(金) ～ 12月 7日(日) 原選手、菅野選手、西村選手、オウ選手
【第2期】2025年12月 8日(月) ～ 12月16日(火) 田代選手、金近選手、ホグ選手、瀬川選手
【第3期】2025年12月17日(水) ～ 12月25日(木)渡邊選手、加藤選手、ナシール選手、二上選手
【第4期】2025年12月26日(金) ～ 2026年1月4日(日) 富樫選手、ムーニー選手、荒尾選手、ジャンボくん
▼千葉ジェッツ公式サイト
https://chibajets.jp/
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
ぴあオンラインくじサービス Pickzy
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）