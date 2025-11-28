令和７年度第３回　市営住宅の入居者募集について

写真拡大

１　募集方法

　　団地単位・タイプ別による募集。

 

２　募集期間

　　令和７年12月８日（月）から12月17日（水）まで

 

３　募集内容

　　37戸

　⑴　一般向住宅　　　 25戸

　　　（公営系住宅　17戸　　改良系住宅　８戸）

　⑵　子育て世帯向住宅　７戸

　⑶　特定目的住宅　　　５戸

　　　（高齢者世帯向住宅　２戸　　車いす世帯向住宅　３戸）

 

４　申込方法等

　　郵送による申込受付（12/17消印、12/22必着分まで受付）、尼崎市営住宅南部管理センターにて、募集

　事務を執り行います。

 

５　入居申込案内書配布場所

　　市役所市民相談担当（夜間・休日は警備室）、阪神尼崎サービスセンター、阪急塚口サービスセンタ

　ー、JR尼崎サービスセンター、各生涯学習プラザ、園田東会館、各地域総合センター、南部保健福祉セン

　ター、尼崎市営住宅管理センター（南・北）　

 

６　優先措置

　⑴　戸数枠設定方式（子育て世帯向け）

　　　子育て世帯等のみが申込み可能な住宅を設定します。

　⑵　倍率優遇方式

　　ア　２割優先（３戸以上募集住宅のうち募集戸数の２割を優先します）

　　　　高齢者、心身障害者、ハンセン病療養所入所者等、DV被害者等

　　イ　３割優先（２戸以上募集住宅のうち募集戸数の３割を優先します）

　　　　母子・父子・若年・子育て世帯（高齢化率が高い住宅を対象に、３割優先を行います）

 

７　暴力団員の排除

　　入居申込案内書に「尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例第６条第５号に基づき、暴力団員である

　者（同居者を含む）は、申込みできません。」と明記します。

 

８　抽せん予定日

　　令和８年１月６日（火）

 

９　入居者選考委員会開催予定日

　　令和８年２月10日(火)

 

10　入居予定日

　　令和８年３月３日(火)から順次入居

 

11　常時募集住宅

　⑴　店舗(築地本町改良住宅(1)、戸ノ内浜西改良住宅、戸ノ内浜東改良住宅)　０戸

　⑵　時友長ノ手２号棟(特定公共賃貸住宅)　　　　　　　　　　　　　　　　 ８戸

　⑶　尼崎市立尼崎稲葉荘団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８戸

　⑷　常時募集住宅（南部２戸・北部３戸）　　　　　　　　　　　　　　　　  ５戸

　　空き家対策として、令和５年９月１日より、年３回の定期募集に加えて、市営住宅の一部住戸において

　先着にて常時申込みの受付を行う常時募集を開始しました。

 

12　シルバーハウジング

　　緊急通報システムの年式が古く、メーカーに部品もないため、修繕ができず空き家としていたシルバー

　ハウジングについて、故障した緊急通報システムを取外し一般向住宅（高齢者世帯向住宅）として公募を

　行う。