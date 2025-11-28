令和７年度第３回　市営住宅の入居者募集について

１ 募集方法

団地単位・タイプ別による募集。

２ 募集期間

令和７年12月８日（月）から12月17日（水）まで

３ 募集内容

37戸

⑴ 一般向住宅 25戸

（公営系住宅 17戸 改良系住宅 ８戸）

⑵ 子育て世帯向住宅 ７戸

⑶ 特定目的住宅 ５戸

（高齢者世帯向住宅 ２戸 車いす世帯向住宅 ３戸）

４ 申込方法等

郵送による申込受付（12/17消印、12/22必着分まで受付）、尼崎市営住宅南部管理センターにて、募集

事務を執り行います。

５ 入居申込案内書配布場所

市役所市民相談担当（夜間・休日は警備室）、阪神尼崎サービスセンター、阪急塚口サービスセンタ

ー、JR尼崎サービスセンター、各生涯学習プラザ、園田東会館、各地域総合センター、南部保健福祉セン

ター、尼崎市営住宅管理センター（南・北）

６ 優先措置

⑴ 戸数枠設定方式（子育て世帯向け）

子育て世帯等のみが申込み可能な住宅を設定します。

⑵ 倍率優遇方式

ア ２割優先（３戸以上募集住宅のうち募集戸数の２割を優先します）

高齢者、心身障害者、ハンセン病療養所入所者等、DV被害者等

イ ３割優先（２戸以上募集住宅のうち募集戸数の３割を優先します）

母子・父子・若年・子育て世帯（高齢化率が高い住宅を対象に、３割優先を行います）

７ 暴力団員の排除

入居申込案内書に「尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例第６条第５号に基づき、暴力団員である

者（同居者を含む）は、申込みできません。」と明記します。

８ 抽せん予定日

令和８年１月６日（火）

９ 入居者選考委員会開催予定日

令和８年２月10日(火)

10 入居予定日

令和８年３月３日(火)から順次入居

11 常時募集住宅

⑴ 店舗(築地本町改良住宅(1)、戸ノ内浜西改良住宅、戸ノ内浜東改良住宅) ０戸

⑵ 時友長ノ手２号棟(特定公共賃貸住宅) ８戸

⑶ 尼崎市立尼崎稲葉荘団地 ８戸

⑷ 常時募集住宅（南部２戸・北部３戸） ５戸

空き家対策として、令和５年９月１日より、年３回の定期募集に加えて、市営住宅の一部住戸において

先着にて常時申込みの受付を行う常時募集を開始しました。

12 シルバーハウジング

緊急通報システムの年式が古く、メーカーに部品もないため、修繕ができず空き家としていたシルバー

ハウジングについて、故障した緊急通報システムを取外し一般向住宅（高齢者世帯向住宅）として公募を

行う。