【21LIVE】目指せ全キャラ制覇！『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催！豪華特典がもらえる3日間のイベントが12月3日（水）からスタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月3日（水）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
▼気軽に参加できるコンプリートイベント！
▼今年ラストの大チャンスに挑戦しよう！
12月3日（水）から12月5日（金）の3日間、『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
580Cガチャに登場する全5キャラを集めてコンプリートすると、達成数に応じて21オリジナル「うれシーサーのクッション」や「うれシーサー缶バッジ」をプレゼント！
さらに！オキコレギフトのGOLDランキングで1位に輝いた方には「シーサーのぬいぐるみ」を贈呈します。
参加は自動エントリーなので、どなたでも気軽に挑戦できます。
コレクション気分で集めながら、豪華アイテムをゲットしましょう！
＜対象ガチャギフト一覧＞
◎ライバープライズ
＜コンプリート：10回達成＞
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル うれシーサークッション
・21オリジナル うれシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・うれシーサーのバッジ
＜コンプリート：5回達成＞
・21オリジナル うれシーサークッション
・21オリジナル うれシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・うれシーサーのバッジ
＜コンプリート：3回達成＞
・21オリジナル うれシーサー缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・うれシーサーのバッジ
＜コンプリート：1回達成＞
・リアル21カード（5パック）
・うれシーサーのバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
◎リスナープライズ
＜コンプリート：3回達成＞
・リアル21カード（5パック）
・うれシーサーのバッジ
＜コンプリート：1回達成＞
・うれシーサーのバッジ
★ランキング1位
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル うれシーサーのクッション
・21オリジナル うれシーサーの缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル うれシーサーのクッション
・21オリジナル うれシーサーの缶バッジ
★ランキング4～5位
21オリジナル うれシーサーの缶バッジ
