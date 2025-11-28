【期間限定】belle-ville pancake cafeから、この冬だけの特別なホワイトチョコレート、シーズナブルメニューが12月1日（月）に新登場！

株式会社サンパーク

株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『belle-ville pancake cafe』より、期間限定メニューが登場します。

「リッチストロベリーパンケーキ」は、

ふわふわ食感のパンケーキに、ホワイトチョコクリームとカスタードをたっぷり重ねました。

ホワイトチョコレートをかけてお召し上がりください。

一緒に楽しめる「ストロベリーケーキスムージー」は、

いちごとミックベリーをのせ、ホワイトチョコクリームとカスタードで濃厚に仕上げたスムージーです。パンケーキとあわせてのご注文もおすすめです。

この季節だけの特別な味わいです。ぜひお楽しみください！

商品詳細

「リッチストロベリーパンケーキ」

価格：2枚 1,300円（税込1,430円）

4枚 1,500円（税込1,650円）

販売開始：2025年12月1日(月)

取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店

「ストロベリーケーキスムージー」

価格：800円（税込968円）

販売開始：2025年12月1日(月)

取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店

belle-ville pancake cafeについて

並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。

注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。

ふわふわ、とろとろが特徴の、口の中でとろけるようなパンケーキをぜひ体感してください。

belle-ville pancake cafeのパンケーキは、紅茶やコーヒーとの相性も絶妙です。

現在、国内4店舗、海外7店舗で営業中。

belle-ville pancake cafe 国内店舗情報

ホワイティ梅田店

住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール



横浜ワールドポーターズ店

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階



阪急岡本駅店

住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F



千里中央店

住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階

公式 HP：https://belle-ville.net/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/belleville_official/

公式 X：https://x.com/_belle_ville/

【オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)】

https://takagicoffee-shop.com/

ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中

belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先について

Email：shikada@sunpark.ne.jp