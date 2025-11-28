ライスボウルトーナメントセミファイナルのご案内

写真拡大 (全3枚)

 

 

 

X1 Superのプレーオフ・ライスボウルトーナメントは11月23日にクオーターファイナルを行い、セミファイナルの組み合わせと開催会場、キックオフ時間が以下のように決まりました。過去4年のライスボウルで対戦したパナソニックインパルスと富士通フロンティアーズの顔合わせが実現するほか、東京ガスクリエイターズが初めてセミファイナルに進出します。

 

年末の多忙な時期とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ライスボウル出場チームを決める大一番をぜひご取材いただきますようにお願いいたします。
ご取材を希望される際はXリーグ公式サイトのメディアページから事前にお申し込みください。

 

 

 

【ライスボウルトーナメントセミファイナル】

12月13日（土）　パナソニック対富士通　14:00キックオフ＠ヤンマースタジアム長居

12月14日（日）　オービック対東京ガス　14:00キックオフ＠Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu

 

 

 

 