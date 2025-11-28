【21LIVE】12月3日（水）より3日間限定イベント『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催決定！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月3日（水）『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　＼集めるほど楽しい冬のコンプ祭り／
豪華グッズがあなたのものになるチャンス！
12月3日（水）から12月5日（金）の3日間、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズのライバーを対象とした本イベントでは、150Cガチャに登場する5キャラを集めてコンプリートすると、1～10回の達成回数に応じた限定グッズをプレゼント！

ぜひ積極的にチャレンジして、豪華アイテムを手に入れてください！

＜対象ガチャギフト一覧＞

☆ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

＜5コンプ達成＞
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

＜3コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

＜1コンプ達成＞
・シーサーマスクのバッジ

★リスナープライズ
＜3コンプ達成＞
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・シーサーマスクのバッジ

＜1コンプ達成＞
・シーサーマスクのバッジ

＼イベント期間中は限定ミッションが登場／
150Cガチャのキャラクターを集めて、12月誕生石ターコイズギフト、いて座ギフトやハートシーサーギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。

12月3日（水）～12月5日（金）
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
