「勤労感謝の日」に始まったリカバリードリンクのクラウドファウンディングが３日間で１，５００万、５００％を達成

NORTH＆SOUTH株式会社（本社：東京都港区、代表：平本一星）は、日本発の自然由来リカバリードリンク【NORTH＆SOUTH(R)KOMOREBI】を11月23日（日）勤労感謝の日～クラウドファンディングにて開始。

クラウドファンディング開始から３日間で目標金額となる３００万円の５００％、１５００万円を達成！リターン商品は通常価格で購入するより手頃な設定となっておりますので、クラウドファウンディング最終日、令和８年2月10日まで応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

クラウドファンディングURLークラウドファンディングURLー忙しく、輝いている人へ。北海道&沖縄のスーパーフードを凝縮したリカバリードリンク - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)(https://camp-fire.jp/projects/873724/view?list=beauty_popular)

NORTH＆SOUTH(R)KOMOREBI

「がんばるすべての人に、自然由来のリカバリードリンクを届けたい」

NORTH＆SOUTH(R)KOMOREBIはこのコンセプトから生まれました。北海道と沖縄。

日本の両端に広がる、厳選された大自然の恵みを凝縮した健康飲料です。

責任がある人ほど、自分の健康を後回しにしてしまう。そんな仲間たちに「自分の身体をととのえる時間くらいは、朝の1杯でつくってほしい」――。その想いが、NORTH&SOUTH(R)KOMOREBIの出発点です。

最初は、正直うまくいきませんでした。ドリンクの設計を相談しても、約100社に断られました。しかしあきらめずに50回以上の試作を重ねて、500人以上の方に試飲してもらい、ようやく納得のいくものが完成しました。

まずはお試しからご利用いただければ幸いです。がんばる皆さんを応援させてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

NORTH＆SOUTH株式会社 代表：平本一星

元消防士であり、国内トップの公務員予備校の創始者が、“ がんばる人のため ” に自然由来のリカバリードリンクを開発・販売

【商品概要】

NORTH&SOUTH(R)KOMOREBI（木漏れ日） \7,700

自然派・朝用リカバリードリンク / 1か月分（4g ×２０包）＋ 特製ボトル付き

・とにかく軽く、飲みやすい柑橘系の風味

・1日1包、水300ml（目安）で溶かすだけ

たった1杯で、たくさんの栄養素が摂れるリカバリードリンク、「NORTH&SOUTH(R)KOMOREBI」

70種類以上のスーパーフード・果物・根菜が摂れるものは国内では希少です。

30種以上の栄養と、70種類以上の素材。ビタミン・ミネラル・GABAをまとめた

からだの“土台づくり”を支える総合サポートをブレンド。

味は爽やかで軽く、飲みやすい「フルーツ味」に仕上がりました。

【会社概要】

NORTH＆SOUTH 株式会社 代表： 平本一星

所在地： 105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14

【本リリースに関するお問い合わせ先】PR部：小口竜平 E-mail ：pr@north-south.co.jp

1日当たりの摂取目安量：1包（4 g）

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分（1包／4 g あたり）

- ビタミンA 550μg- ビタミンB1 3mg- ビタミンB2 2mg- ナイアシン 20mg- パントテン酸4mg- ビタミンB6 3mg- ビタミンB12 22μg- ビタミンC 100mg- ビオチン 150μg- ビタミンE 83mg- 葉酸 90μg- ビタミンK2 150μg- カルシウム 120mg- 亜鉛 3.7mg- セレン 40.08μg- マンガン 0.4mg- クロム 81.04μg



摂取上の注意：

- 1日の摂取目安量を守ってください。

多量に摂取して疾病が治癒するものではありません。

- 薬を服用中・通院中の方、妊娠・授乳中の方は医師に相談ください。

- 本品は乳成分・大豆・オレンジを含みます。アレルギーのある方は

ご注意ください。

本品は機能性表示食品ではありません。

個人差がありますので表示内容をご確認の上、購入をください。

原材料に関する情報

クマザサ粉末（国内製造）、スピルリナ、ココアパウダー、マルトデキストリン、ドロマイト、クロレラ、ビタミンK2含有食用油脂粉末、ミネラル含有酵母（亜鉛・クロム・セレン・マンガン・モリブデン含有）、ビタミンE含有植物油、ギャバ、野菜混合粉末（クヮンソウ、さとうきびバガス、カンダバー、ブロッコリー、大麦若葉、ケール、紫さつまいも、青パパイヤ、グァバ、クミスクチン、月桃葉、ゴーヤー、シークワーサー、ニガナ、ノニ、ハンダマ、モリンガ、緑茶、ほうれん草、南瓜、人参、桑の葉、黒ウコン、ヨモギ、大葉）、果実混合粉末（デキストリン、ビルベリー、いよかん、和梨、日向夏、さくらんぼ、やまぶどう、シークワーサー、いちご）、キノコ混合末、ブドウ種子抽出物、緑茶抽出物、甘草末、有機アガベイヌリン、ショウガ末、アーティチョーク葉エキス、フルーツエキス、ローズマリー末、チオクト酸、西洋タンポポエキス、大麦抽出物、サトウキビワックス抽出物、コエンザイムＱ10、ハトムギ末、ゴボウの根末、植物性乳酸菌（殺菌）、ロゼアエキス／酸味料、貝Ca、ビタミンC、加工デンプン、ブルラン、甘味料（ステビア）、ナイアシン、香料、パントテン酸カルシウム、ビタミンB₆ 、ビタミンB₁ 、ビタミンB2 、ビタミンA、微粒二酸化ケイ素、レシチン、葉酸、ビタミンB₁2

忙しい毎日。身体が整うと、心も動き出す。北海道と沖縄、大自然の恵みを、朝の一杯に。

この1杯を届けたい人

・ 毎日が忙しく、朝から疲れを感じている人

・ いくら眠っても、体が重くだるさを引きずってしまう人

・ マルチビタミンやサプリに頼っているが、続かない人

・ 食生活が乱れがちで、肌や体調に不安がある人

・ 1杯で "ととのえ" "栄養補給" を両立したい人

さまざまな方たち、

500人以上の方に試飲していただきました。

開発の原点にあるのは、「挑戦し続ける人たちを支えたい」という想いです。

人の命を救う消防士として働き、公務員予備校の創業者として1万人以上の受験生を見守ってきた代表・平本 一星（ひらもと いっせい）が、“がんばる人こそ、身体を崩せない”という現実と向き合い、全国の農家さんや、北海道・沖縄の栄養士さんと共に、ひとつの答えを形にしました。

医学博士・広重佑先生 監修

＜経歴＞

医学博士。がん治療学会認定医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、日本抗菌化学療法学会認定医、性感染症学会認定医、Certificate of da Vinci system Training As a Console Surgeon ほか

2010年に鹿児島大学医学部を卒業後、泌尿器科医として豊富な臨床経験を持つ。また、臨床業務以外にも学会発表や論文作成、研究費取得など学術活動にも取り組む。泌尿器科専門医・指導医をはじめ、がん治療、抗加齢医学、感染症治療など幅広い分野で専門資格を取得。

【コメント】

医療の現場では、慢性的な疲労感や睡眠の質の低下、集中力の維持といった「未病」の段階で悩まれる方が少なくありません。

「NORTH&SOUTH(R) KOMOREBI」は、そうした日々のコンディションづくりを“自然の恵み”から支えることを目指した設計が印象的です。

70種類以上の植物素材が組み合わされており、カフェインに頼らずに朝のリズムを整える点は、現代的なライフスタイルに合っていると感じます。 医師の立場から特に注目したいのは、「腸内環境や自律神経への穏やかなアプローチ」を意識している点です。

クマザサやクロレラなどに含まれる食物繊維やミネラル、GABAや月桃葉といった天然由来の成分は、心身のバランスをサポートする素材として国内外でも研究が進められています。

もちろん、医薬品のような即効性を期待するものではありませんが、“体調管理の習慣”の一部として日常に取り入れる発想は理にかなっています。医師の私も含め、忙しい人ほど、自分をケアする時間を持つことが難しいものです。

「NORTH&SOUTH(R) KOMOREBI」のようなリカバリードリンクが、「休息」を促すきっかけになれば、医師としても嬉しく思います。

栄養士の声 山崎彩花 氏 （北海道在住）

「このドリンクに使われている素材には、腸内環境を整え、“美肌”へとつながる栄養素が含まれています。また、疲労回復や集中力の向上にもつながる栄養素が含まれているのも重要なポイントです。

腸を整え、美肌や疲労回復、集中力の維持まで、多角的な効果が期待できるのがこのドリンクの魅力だと思います。」

栄養士の声 荒巻夕夏 氏 （沖縄在住）

「NORTH&SOUTH Shineには抗酸化作用やリラックス効果が期待され、睡眠の質をサポートする栄養素が多く含まれています。また、豊富な食物繊維が含まれ、整腸作用や血糖値の上昇を抑える働きがあります。腸内環境を整えることで免疫力アップや肌の調子にも良い影響が期待できます。“内側からととのえる”ことを目指した処方になっており、わたし自身も毎朝のリズムづくりに活用したいと感じました。」

