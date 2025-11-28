Xinhua Silk Road：中国の徳化白磁の展覧会がロサンゼルスで開幕

北京、2025年11月28日 /PRNewswire/ -- 中国の徳化白磁を展示する展示会が金曜、当地で開幕しました。本展は、両国から100人を超える来場者を集め、異文化交流を促進しながら中国の伝統文化を強調することを目指しています。



Visitors view an artwork at an exhibition showcasing China's Dehua white porcelain in Los Angeles, the United States, Nov. 21, 2025. The exhibition opened here Friday, drawing over 100 attendees from both countries and aiming to highlight traditional Chinese culture while promoting cross-cultural exchange. Titled "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua," the exhibition featured around 100 finely crafted ceramic artworks and photographic pieces. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)



「ハーモニーの美学：Blanc de Chine、徳化の磁器（The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua）」と題されたこの展覧会では、では、精巧に作られた陶芸作品や写真作品約100点が展示されました。伝統的な技法と現代的なデザイン・コンセプトを融合させた展示物は、徳化陶磁器に体現された文化的遺産、芸術的な美しさ、そして革新的な精神を際立たせています。

ロサンゼルス駐在の中国副総領事Huang Hongjiang氏は、イベントで挨拶に立ち、徳化磁器は中国の長年にわたる文化的伝統だけでなく、洗練された現代の職人技も表していると語りました。

Huang氏は、中国の次の第15次5カ年計画は貿易、投資などの分野で米国との互恵的な協力の幅広い展望を提供していると述べ、両国の交流を増やし、両国民にさらなる利益をもたらすために共同で努力するよう求めました。

中国南東部福建省徳化県の県長、Fang Junqin氏は、この展覧会がアメリカの人々に徳化磁器の優雅さとそれが体現する東洋の美学を理解する機会を与えることを期待しています。

ロサンゼルス郡ウィッティアの地元住民Fred Stehleさんは新華社に対し、これらの磁器作品は「信じられないほど上質かつ繊細で、細部までこだわっている」とし、中国の伝統、文化、現代の職人技が融合していることを反映していると語りました。

「私たちは中国文化にとても興味があり、もっと学びたいと思っています」と彼は述べています。「近い将来、再び中国を訪問したいと思っています。」

オリジナル・リンク： https://en.imsilkroad.com/p/348511.html

（日本語リリース：クライアント提供）

