株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、11月29日(土)「いい肉の日」にちなんで、焼肉好き必見の肉系語録Tシャツの期間限定セールを開催いたします。通常価格は税込2,480円 ～ 3,080円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込2,232円～2,772円（追加料金なし）で、2025年11月29日から12月5日までの一週間限定で、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて販売いたします。クーポンコード【 WEpXRS1KV1pNLVhTRlMtRlFLUw 】

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

ラインナップは全10種！肉愛溢れる一言が背中にドーンとプリントされており、焼肉好きの心をくすぐること間違いなしです。肉への情熱を力強く、時にはユーモラスに表現しています。肉好きならずとも目を引く、会話の種にも最適なアイテムです。

(商品ページはこちら)https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/15.html

コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

対象商品：肉系おもしろ語録Ｔシャツセール期間：2025年11月29日から12月5日通常価格：税込2,480円～3,080円 (追加料金なし）割引価格：クーポン使用で10％OFFクーポンコード【 WEpXRS1KV1pNLVhTRlMtRlFLUw 】

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/15.html

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/