こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクのモデルルーム「ショースイート」が公開
ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクのモデルルーム、ショースイートで至高の空間を体感
シュトゥットガルト（ドイツ）／バンコク（タイ）-Media OutReach Newswire- 2025年11月28日 - 自動車のDNAを受け継ぐアジア初の超高級レジデンス、ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクの特別モデルルーム「ショースイート」が正式にオープンしました。比類ないデザイン、特別感、イノベーションを大切にする一人ひとりのお客様に合わせた体験を提供します。高級ライフスタイルブランドのポルシェ・デザインと、タイ有数の不動産ディベロッパーのアナンダ・ディベロップメントの歴史的なコラボレーションにより、自動車設計の専門性と妥協のない機能性が融合した、唯一無二の都会生活のあり方を提案します。
ショースイートは、従来型の単なるモデルルームではなく、タイの首都バンコクの活気あふれるトンロー地区のスクムビット38に建築の傑作として誕生するポルシェ・デザイン・タワー・バンコクでの生活が細部まで再現された空間にお客様をいざないます。ありきたりでは満足できない、上質を知るお客様だけに特別公開される超高級マンションのモデルルームです。個別見学のご予約をいただいた方限定で、一人ひとりに合わせて実施される見学会では、ここでの生活を肌で感じ、想像し、ポルシェ・デザイン独自の生活に対する考え方に触れていただくことができます。戦略性の高い都市ロケーションの選定から、居住者の情熱を暮らしの聖域に取り入れる革新的な発想まで、 本事業の真髄を1つずつ紐解いていきます。
見学会の見どころとして、ヴィラに直結するプライベートエレベーターで、様々な階のレジデンスをご案内します。広々とした住空間にはエレガンスの技が光ります。内部では、エンターテインメントやプライバシーに配慮したスペース、上質な食のスペース、ウェルネスエリア、プライベートスイミングプールなどをご見学いただきます。高い独自技術により、時間や角度により見え方の変わる未来の景色を体験できるなど、一人ひとりに合わせた見学会です。
アナンダ・ディベロップメントのプレジデント兼最高経営責任者であるChanond Ruangkritya氏は次のように述べています。「ショースイートの公開は、バンコクの超高級レジデンスのあり方が変わる重要な瞬間となります。この特別な体験をとおして、感度の高いお客様に、アジア初のポルシェ・デザイン・タワーの背後にあるビジョンを知っていただくことができます。これは、タイが世界の高級市場の中心地となりつつあること、そして当社が期待を超える名建築の提供を目指していることを示すものです。」
ポルシェ・ライフスタイル・グループの取締役会会長であるStefan Buescherは次のように述べています。「ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクが全く新しい基準を打ち立てるのと同様に、このショースイートも比類ない体験を提供します。これは当社のデザイン原則を究極の形で具現化したものです。あらゆるディテール、厳選された素材、デザイン要素が息づき、真のポルシェライフスタイルが表現された、イマーシブな見学のための作り込まれた空間です。」
わずか22戸限定のポルシェ・デザイン・タワー・バンコクは、歴史的な建築を所有できるまたとない機会となります。各レジデンスは、「機能を最適化し、形態を本質的なものに落とし込む」というF. A. ポルシェ教授の理念に基づき、時を超える未来志向の住空間を創出しています。
ショースイートのプライベート見学はご予約制です。個別見学のご予約をご希望の方は、メール（ sales@pdtowerbangkok.com ）でご連絡いただくか、ウェブサイト（ https://www.pdtowerbangkok.com/ ）をご覧ください。
ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクについて
ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクは、わずか22戸限定の超高級レジデンスで、まったく新しい居住空間です。バンコクの最高級エリアのひとつ、スクムビット38に位置するこの画期的な物件は、アジア初、世界ではマイアミとシュトゥットガルトに続く3件目です。唯一無二の価値を求める超富裕層のお客様を対象として設計されたこの物件は、憧れのエリア、トンローでの穏やかな暮らしと、バンコク随一の賑やかなスポットや施設への容易なアクセスが見事に両立しています。特に目を引くのは、愛車の珠玉コレクションを陳列できる室内プライベートガレージ「パッションスペース」で、真にユニークな生活体験を創出します。
