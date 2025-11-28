ポルシェ・デザイン・タワー・バンコクのモデルルーム「ショースイート」が公開





ショースイートは、従来型の単なるモデルルームではなく、タイの首都バンコクの活気あふれるトンロー地区のスクムビット38に建築の傑作として誕生するポルシェ・デザイン・タワー・バンコクでの生活が細部まで再現された空間にお客様をいざないます。ありきたりでは満足できない、上質を知るお客様だけに特別公開される超高級マンションのモデルルームです。個別見学のご予約をいただいた方限定で、一人ひとりに合わせて実施される見学会では、ここでの生活を肌で感じ、想像し、ポルシェ・デザイン独自の生活に対する考え方に触れていただくことができます。戦略性の高い都市ロケーションの選定から、居住者の情熱を暮らしの聖域に取り入れる革新的な発想まで、 本事業の真髄を1つずつ紐解いていきます。



