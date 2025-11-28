【期間限定】生ドーナツ専門店「we(ハート)donut」から、満足感ケーキ級のドルチェクルーラーが登場！ ！

株式会社サンパーク


株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する生ドーナツ専門店『we(ハート)donut (WeLoveDonut /ウィーラブドーナツ) 』より、2025年第12弾となる期間限定の新メニューが登場します！



ドルチェクルーラー「ショコラ＆キャラメルドライフルーツ」「ストロベリーフランボワーズ」の2種類が、2025年12月1日(月)より販売開始です。



しっとりとろける食感の生フレンチクルーラーに、クリームをたっぷりサンド。


ケーキ感覚でお楽しみいただけるちょっぴり贅沢なドルチェクルーラです！！



この季節だけの特別な味わいです。ぜひお楽しみください



商品詳細


「ショコラ＆キャラメルドライフルーツ」

販売開始：2025年12月1日(月)


販売店舗：we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ


　　　　　we(ハート)donut 自由が丘


　　　　　we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 千里中央


　　　　　we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 神楽坂





「ストロベリーフランボワーズ」

販売開始：2025年12月1日(月)


販売店舗：we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ


　　　　　we(ハート)donut 自由が丘


　　　　　we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 千里中央


　　　　　we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 神楽坂







『we(ハート)donut』の特徴



国内産小麦100％使用：国産素材へのこだわり


店内製造：新鮮でしっとりとした風味豊かなドーナツ


多様なシチュエーションで楽しめる：朝食、おやつ、プレゼント、自分へのご褒美など



『あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ』をコンセプトにしており、厳選された素材と国内産小麦を使用した生地を、店内で丁寧に仕上げています。



　しっとりと風味豊かな『WeLoveDout』の生ドーナツは、甘いものが食べたいときや手軽に食べられるものがほしいときはもちろん、お子さまの誕生日やイベントのプレゼント、友人や家族へのお土産にもぴったり。



　朝食やおやつに、仕事帰りや学校帰りに、デートやお出かけのお供に、良いことがあったときの自分へのご褒美や、いやなことがあったときのストレス解消にも最適です。



　毎月限定フレーバーをリリースし、何度でも通いたくなるお店作りを目指しています。



※東京自由が丘の『we(ハート)dout』はテイクアウトのみの営業、『we(ハート)dout×TAKAGI COFFEE』の2店舗（大阪千里中央店・大阪梅田店）はイートインスペースを併設しています。


店舗概要



【we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 千里中央】
電話：06-6879-1674


住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町１丁目3-207 2F 南広場前 せんちゅうパル
アクセス：北大阪急行 千里中央駅徒歩0分 / 大阪モノレール千里中央駅 徒歩1分有料駐車場あり
営業時間：10:00～21:00(売り切れ次第、終了)
定休日：無し
座席数：16席



【we(ハート)donut 自由が丘】


電話：03-5729-5908


住所：〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1丁目3番13号8ビル1階
アクセス：東急東横線 東急大井町線　自由が丘駅徒歩4分
営業時間：10:00～20:00(売り切れ次第、終了)
定休日：無し


テイクアウトのみでの販売となります。



【we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE ホワイティうめだ】
電話：06-4792-7198


住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街5-6 ホワイティ梅田センターモール
アクセス：JR大阪駅から徒歩約5分、Osaka Metro梅田駅から徒歩約3分
営業時間：8:00~22:00（8:00~11:00はモーニングの提供あり）
定休日：無し（ホワイティうめだの定休日に準ずる）


座席数：35席
テイクアウト、イートインスペースあり



【we(ハート)donut×TAKAGI COFFEE 神楽坂】


電話：03-5579‐8653


住所：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂５丁目１-２ 神楽坂TNヒルズ1F
アクセス：神楽坂駅 or 飯田橋駅


営業時間：10:00～20:00(売り切れ次第、終了)
定休日：なし（不定休）
座席数：16席


テイクアウト、イートインスペースあり




公式 HP：https://welovedonut.com/


公式 Instagram：https://www.instagram.com/_welovedonut_/


公式 X：https://x.com/we_love_donut/