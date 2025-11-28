ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤ë¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¡£ÃÏ°è¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¡£
°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤ª¤è¤Ó°Â¾ë»Ô¤ÎÆÃ»º¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ïº£¤«¤é730Í¾Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÁê»û¤Î¶Æâ¤Ë¡¢³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ëÀ»°ì¹ñ»Õ¤¬¤ªÃã¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»º¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£5Ç¯¡Ê1872Ç¯¡Ëº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹È¼ù±¡½»¿¦¤ÎÂÎ©½çÆ»»Õ¤¬±§¼£¤«¤éÀ½Ããµ»½Ñ¤ÈÃã¼ï¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤¬ºÏÇÝ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ»þÂå¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤Ï¡¢¤ªÃã¤ÎÃæ¤Ç¤âËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Æ¤óÃã¡×¤ÎºÏÇÝ¡¦À½Â¤¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¾Èø¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯¹ñÆâ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ãã¤ÎÃãÅ¦¤ßºî¶È¤ÎÍÍ»Ò
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
À¾Èø¤ÎËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Æ¤óÃã¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÃª¼°Ê¤²¼ºÏÇÝ¡×¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃª¼°Ê¤²¼ºÏÇÝ¡×¤È¤Ï¡¢¿·²ê¤¬¿¤Ó»Ï¤á¤ë4·îº¢¤«¤éÃãÃª¤Î¾å¤ò¼×¸÷¥Í¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤¤¡¢¸÷¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¾ò·ï¤Î¤â¤È¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Ç¤¹¡£
¤ªÃã¤Î»Ý¤ßÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ß¥Î»À¡×¤Ï¼ç¤Ëº¬¤ÎÉôÊ¬¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È½Â¤ß¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¡Ö¥¿¥ó¥Ë¥ó¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£À¸°é»þ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¸÷¤ò¼×¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ê»Ý¤ß¤Î¶¯¤¤¤ªÃã¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÃã¤ÎÌÚ¼«ÂÎ¤¬¼«Á³Å¬±þ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÆü¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊºÏÇÝÊýË¡¤Î¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÃãÍÕ°ìËç°ìËç¤¬Âç¤¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢ÎÐ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÐ±±¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ºòº£¤Î¡ÖËõÃã¥Öー¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ËõÃã¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¼Á¤è¤ê¤âÎÌ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê¿·¶½Ãã±à¤¬Áý¤¨¡¢ÎÌ»º¤Ç¤¤ëÀ½Ããµ¡¤äÊ´ºÕµ¡¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ëÎ®ÄÌ¥áー¥«ー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢À¾Èø¤Ç¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÃª¼°Ê¤²¼ºÏÇÝ¡×¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃª¼°Ê¤²¼ºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ï¶²¤é¤¯ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»°²Ï¼°¤Æ¤óÃã´¥ÁçÏ§¡×¤ä¡ÖÀÐ±±ÈÔ¤¡×¤Ê¤É¡¢ÎÉ¼Á¤ÊËõÃã¤òÀ¸»º¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÅÁÅýÀ½Ããµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¤â¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ªÃã¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµöÄ£ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òÈ¯Â
¤Ò¤È¸À¤Ç¡ÖËõÃã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ìー¥É¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ËÎÌ¤Ç»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¿©ÉÊÍÑÅÓ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤Æ¤óÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ°ì°Ì¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Æ¤óÃã¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾»ºÃÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿©ÉÊÍÑÅÓ¤Î¤Æ¤óÃã¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À¾Èø¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏÃãÆ»¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµéËõÃã¤Î¤Æ¤óÃã¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÌ»º¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤¼Á¤Ë¹´¤Ã¤¿¤Æ¤óÃã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¾Èø¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989Ç¯¡Ë¤ËÀ¾Èø»ÔÃã¶È¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¤¬È¯Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤ÎÊ¿À®4Ç¯¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢À¾Èø¤ÎËõÃãÁÏ¶È120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢£²·î£¶Æü¤ò¡ÖËõÃã¤ÎÆü¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤ÆÆÃµöÄ£¤ÎÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¾Èø»ÔÃã¶È¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¤òÈ¯Å¸Åª¤Ë²ò»¶¤·¡¢À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤ÎÊ¿À®21Ç¯¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤¬ÆÃµöÄ£ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡ÖËõÃã¡×¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤¬½é¤á¤Æ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢²·ÁÈ¹ç¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖÀ¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤Ç¡¢¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÍø³²´Ø·¸¤òÈ¼¤¦´ÖÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¹ç¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ØÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡Ù¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇÎÉ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÂåÉ½Íý»ö ËÜÅÄÃé¾È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÂåÉ½Íý»öÄ¹ ËÜÅÄÃé¾È¤µ¤ó
À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡ÖÀ¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¤ªÃã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¾Èø¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¾Èø½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À¾Èø¤¬ËõÃã¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃãÅ¦¤ß¡×¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÀ¾Èø¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÃãÅ¦¤ß¤ò¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¾Èø¤È¸À¤¨¤Ð¤ªÃã¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÎ¿Í¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤â¡ÖÃãÅ¦¤ß¤Î»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Âô»³ÃãÍÕ¤òÅ¦¤ó¤À¿Í¤«¤é½çÈÖ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅ¦¤ó¤À¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¼«¿È¤¬À¾Èø»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¾Èø½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î³«È¯¤âËõÃã¤È¤¤¤¦¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¡ÖÃãÆ»¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¡¢Éßµï¤Î¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÃãÆ»¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËËõÃã¤òµ¤·Ú¤Ë¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£ーËõÃã¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËõÃã¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ä¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¡£ËõÃãÃ±ÂÎ¤è¤ê¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê·Ú¤ËËõÃãÉ÷Ì£¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¡õSDGs¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥óÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËõÃã¡á¿©¤Ù¤ë¡¦°û¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¡ÈËõÃã¤Î¿§¡É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤¥¯¥ì¥è¥ó¡×¤Ï¡¢ÊÆ¤ÈÌîºÚ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥¯¥ì¥è¥ó¡£ÊÆ¤Ì¤«Í³Íè¤Î¥é¥¤¥¹¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¼ý³Ï»þ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌîºÚ¤Î³°ÍÕ¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËõÃã°Ê³°¤Î¿§¤â¡¢¿©ÉÊ¤Î¿§ÉÕ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±À®Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤ÎÆÃµöÄ£¼çºÅ¡ÖÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËõÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î³ÐÀÃºîÍÑ¤È¤½¤Î³ÐÀÃºîÍÑ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¥Æ¥¢¥Ë¥ó¤ËÃíÌÜ¡£¥²ー¥Þー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËõÃã¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤È¥Æ¥¢¥Ë¥ó¸ú²Ì¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢ËõÃã¤Î»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡¢ËõÃã¤Î»ý¤Ä¸úÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¿ÅÚ¤¬¸Ø¤ë¡Ö¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¡¦²È¹¯¡×¤Î»°±Ñ·æ¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤â¡¢ËõÃã¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Èø¤«¤é¹¤¯À¤³¦¤Ø¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï
¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÈÎÏ©¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÏ°è¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤Ï¡¢¸½ºß10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë40¥«¹ñ¤Ç100¥È¥ó¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ËÈÎÏ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¾Èø¤Ï¤â¤È¤è¤êÆüËÜ»º¤ÎËõÃã¤Ø¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¾Èø¤ÎËõÃã¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¾»ºÃÏ¤Èº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÀ¾Èø¤ÎËõÃã¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÀ¾Èø¤ÎËõÃã¡×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡¦È¯Å¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊPR³èÆ°¤ò
º£¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊËõÃã¥Öー¥à¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤é¥Öー¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤ÎÈ¿Æ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Öー¥à¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÃÛµ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤òµ¯¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¼«ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÐÀÃ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¢¥Ë¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥ïー¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¤ÎËõÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËõÃã¤Î»ý¤Ä·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¡Ë
À¾ÈøÃã¶¨Æ±ÁÈ¹ç
Ã´Åö:±üÃ«
TEL¡§0563-57-2261
¥áー¥ë:nishio240@katch.ne.jp