YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pspK_sFY5-U

ゲーム作家でありIT技術顧問としても多くの企業を支援する遠山尚秀（屋号：遠山システム考房）は、iOS/Android向けのスマホゲーム『ぴんぴんコロコロ』をリリースしました。このゲームは、コロコロと転がり続ける猫のキャラクターを、ギミックを操作してゴールまで導くアクションパズルゲームです。指一本でプレイできる簡単な操作ですが、いつ、どのギミックを動かすかを考えるのは簡単ではありません。さまざまなバリエーションのステージが、脳を活性化させてくれます。ステージを考えたのは、IQ（知能指数）が上位2％しか入会できないMENSA（メンサ）の会員。丁寧に練られたステージを攻略し、ひらめいたときの快感を味わってください。

http://itunes.apple.com/app/id6753269942?mt=8http://play.google.com/store/apps/details?id=com.pri_craft.pinpin_korokoro

※ダウンロード無料。アプリ内課金あり。

タップするだけの簡単操作でお手軽プレイ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Bf_clulNKsE

ゲーム操作は非常にシンプル。指一本でギミックをタップするだけ。お子様でもゲームが苦手な人でも楽しんでプレイできます。ただし、クリアするのが簡単とは限りません。大切なのは、どのギミックをどのタイミングで操作するのか。思わぬ選択が、ゴールまでの道をつなげるかもしれません。

完成度の高いバリエーション豊富なステージ

ステージを考えたのは、IQ（知能指数）が上位2%の人だけが入会できるMENSA（メンサ）の会員。巧妙に計算されたステージがあなたの感情を揺さぶります。パズル要素の強いステージや迷路のようなステージ、アクション性の高いステージまで、ステージのバリエーションは盛りだくさん。あなたの脳をいろんな角度から刺激し続けます。

納得のボリュームでやりごたえたっぷり！

ステージは全部で64ステージとボリューミー！（※）それぞれのステージにはミッションがあり、1度クリアしただけではコンプリートできるとは限りません。中にはどうやったら達成できるのかわからないミッションも・・・？飽きることなく脳を鍛えられます！（※）一部のステージはアプリ内課金により解放されます。

キャラクターを切り替えて自分のプレイスタイルを見つけよう！

プレイキャラクター「タマネコ」は、プレイを進めるごとに増えていきます。それぞれのタマネコごとに特徴が異なるので、有利に攻略できる場合も。好きなタマネコを見つけて、自分のプレイスタイルを見つけましょう。

ダウンロード

http://itunes.apple.com/app/id6753269942?mt=8http://play.google.com/store/apps/details?id=com.pri_craft.pinpin_korokoro

※ダウンロード無料。アプリ内課金あり。

ホームページ

お問い合わせ先

https://www.pinpin-game.com/pinpin-korokoro/https://www.pinpin-game.com/series/

遠山システム考房 遠山尚秀ホームページ：https://www.system-kobo.comメール：info@system-kobo.com