ベトナムSACOM と日本総代理店契約を締結～ 汎用巻線事業の競争力強化に向けて～

SWCC株式会社

ＳＷＣＣ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 CEO 社長執行役員：小又 哲夫、以下「ＳＷＣＣ」）のグループ会社である電線・ケーブルを中心に取り扱う国内総合商社の株式会社SDS（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：菅井幹夫、以下「SDS」）は、競争力の向上を目的に、ベトナムを代表する大手電線・巻線メーカーであるSACOMと日本総代理店契約を締結し、2025 年11 月より同社が製造するモータ・トランス向け汎用巻線「1-PEW」シリーズの独占販売を開始することをお知らせいたします。

■目的

左： SACOM General Director Nguyen Tran Hieu、右： SDS 代表取締役社長菅井幹夫

総合商社であるSDSは、産業機器や電装部品に使用されるモータ・トランス向け「汎用巻線」を、国内を中心に販売活動を展開しています。汎用巻線のラインナップを拡充し、安定供給と品質保証体制の強化による競争力の向上を目的として、優れた品質特性と供給力、さらには高いコスト競争力を有するベトナムを代表する大手電線・巻線メーカーであるSACOMと日本総代理店契約を締結しました。SDSの多様な販売チャンネルとEC 通販サイト「蛙屋」の利便性を活かした独自の販売力を通して、2030年までに汎用巻線事業の売上高約60 億円（ 2024 年実績比で約2 倍） を目指し、収益力の向上を図ってまいります。

■SACOM 製取扱製品と特長

［取扱製品］ 1-PEW（ Polyester Enameled Wire）シリーズ1.0mm～3.2mm サイズ

［特長］

・モータ、トランス用途に最適な「汎用巻線」

・導電性、耐熱性、均一な被膜厚による高い信頼性能

・国内規格への適合を確認し、技術的・品質面での信頼性を確保

■販売・供給体制

現在２拠点で運営している物流拠点を、お客様へのアクセスが良好な東京都足立区へと集約し、納期対応力の強化による、リードタイム短縮と安定供給を実現してまいります。

さらにはSDS が運営するEC 通販サイト「蛙屋」のプラットフォームを活用し、商品在庫をリアルタイムで確認しオンラインで購入できる、高い利便性を有したサービスを提供してまいります。

■今後の展開

今後SACOM製品のラインナップ強化と特注品や耐熱仕様のニーズにも対応できる体制を構築し、国内外で信頼される「汎用巻線の総合商社」のポジションを高めてまいります。

ＳＷＣＣグループは、ＳＷＣＣパーパス「いま、あたらしいことを。いつか、あたりまえになることへ。」のもと、汎用巻線の安定的かつ効率的な供給を通じて、持続可能な社会への貢献を実現してまいります。

【SACOM について】

正式名称： SACOM WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY（通称： SACOM）

所在地：ベトナム・ドンナイ省ロンタイン工業団地

事業内容：電線・巻線・通信ケーブル・光ファイバケーブル等の製造・販売

資本金： 5,000 億VND

【製品購入に関するお問合わせ先】

株式会社SDS sdsmg@swcc-g.com

【報道機関からのお問合わせ先】

ＳＷＣＣ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 広報グループ

inq-sonota@swcc-g.com