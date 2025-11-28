第25-110号

2025年11月21 日

全日本空輸株式会社 沖縄支店

ANAあきんど株式会社 沖縄支店

ANA X株式会社

ANA FESTA株式会社

株式会社 FUJISEY

ANAグループの地域創生 取り組み 【沖縄エリア】～あったか、冬の穴場、沖縄。～

ANAグループは航空輸送に留まらず、地域の皆さまが抱える課題の解決に取り組みながら、ヒト・モノ・コトの新たな出会いを創出し、地域のファンを増やすことで、交流人口・関係人口の拡大につなげる取り組みを進めています。

今回は、ANAグループの地域創生事業の一つとして、沖縄エリアでの取り組みをご紹介いたします。沖縄は冬季に閑散期を迎えますが、冬ならではの魅力が数多くあります。そうした魅力を発信すべく、ANAグループが連携して実施している活動を皆さまにお届けします。

冬の沖縄は、あたたかい気候、澄んだ海、人混みの少なさ、美しい星空など、数多くの魅力にあふれています。

特に冬場は、その温暖な気候を生かしたスポーツイベントが盛んに開催されています。ANAグループでは、沖縄県で開催されるスポーツイベントや観光で訪れるお客様に向け、さまざまな取り組みを実施しています。

【沖縄エリアの取り組み】

◆ANA（全日本空輸株式会社）

ANAでは、冬の沖縄を訪れるお客様を対象に、搭乗キャンペーンを実施しています。

ご搭乗いただいた方の中から抽選で、ANAロゴ入りトートバックをプレゼント。

ぜひこの機会にANA便をご利用いただき、冬ならではの魅力あふれる沖縄をお楽しみください。

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～2026年1月9日（金）

https://www.ana.co.jp/ja/jp/mycampaign/local_okinawa_fuyutabi_2025/

◆ANAあきんど株式会社

ANAグループは、沖縄県で開催される沖縄県内最大級のマラソンイベント（※①）、

NAHAマラソンを応援しています。2025年12月7日（日）に開催される

NAHAマラソン会場内では、ANAブースを設置し、

NAHAマラソン×ANAロゴ入りTシャツを販売いたします。

ランナーだけでなく、どなたでもお買い求めいただける商品となっております。

ぜひランナー以外の方も含め、ANAブースにお立ち寄りください。

ANAブース設置日：2025年12月6日（土）～2025年12月7日（日）

※①：2024年NAHAマラソン参加者数 21,438人、沖縄県内最大の参加者数のマラソン大会

◆ANA X株式会社

ANA X株式会社では、冬の沖縄に来訪される方を対象に、飛行機と宿泊のセットプラン

ダイナミックパッケージ（DP）で使えるANAトラベラーズクーポンをご用意します。

お得なクーポンを活用して、スポーツイベント、プロ野球キャンプ見学、観光など

ぜひあったかい沖縄に遊びに来てください。

クーポン対象旅行期間：2025年12月1日～2026年3月31日

URL：https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/dp_coupon/okinawa_winter/

◆ANA FESTA株式会社

ANA FESTA那覇1号店では、プロ野球キャンプ期間中に

沖縄でキャンプを行うプロ野球球団のご当地ベアを一部販売しますので、

ぜひチェックしてみてください。

ANA FESTAのご案内：https://www.anafesta.com/airports/oka/

◆ 株式会社FUJISEY

株式会社FUJISEYでは、プロ野球球団のご当地ベアを制作しています。

プロ野球キャンプ期間にANA FESTA那覇1号店で一部ご当地ベアを

販売しておりますので、ぜひご来店ください。

※ご当地ベア：地域ごとの名物やプロスポーツチームをモチーフにしたぬいぐるみ

FUJISEY ご当地ベアのご案内：https://www.fujisey.com/gotouchibear/

ANAグループでは、各社が連携し、冬の沖縄ならではの魅力を発信する取り組みを実施しています。

ぜひ沖縄を訪れ、スポーツや観光などを通じて、冬の沖縄の魅力をご体感ください。

