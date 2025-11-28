月間2000万ユーザーが集まる「J-CASTニュース」 年度末特別タイアッププランの提供を期間限定でスタート

株式会社ジェイ・キャスト（東京都中央区、代表取締役：蜷川真夫）が運営する「J-CASTニュース」は、2025年11月28日からマーケティング部門・広報部門の方向けに、「年度末特別タイアッププラン」として期間限定ディスカウントの特別広告プランを提供開始しました。

この機会にぜひ、J-CASTニュースでのタイアップ広告をご検討ください。

■ 年度末特別タイアップの概要

✓ ブランドタイアップ＜取材記事＞

通常価格90万円(G) が 特別価格70万円（G）

└ 5000PV保証／2週間誘導

✓ ライトタイアップ＜リリース記事＞

通常価格60万円(G) が 特別価格50万円（G）

└ 5000PV保証／2週間誘導





申込締切 ： 2026年2月23日（月）



ニュースを読む感覚で、自然に情報が届く広告フォーマットのため、動画広告やバナー広告だけでは訴求することが難しい“ブランドの物語性”や“ユーザー体験”まで網羅できます。

■ J-CASTニュースについて

「J-CASTニュース」はWEBの総合ニュースメディアとして、新聞・テレビが持つ速報性と、雑誌の分析力を備えた「1.5次情報」を強みに2006年7月にスタート。

政治・経済や事件・事故の裏側、メディアの最新の動きから人気アイドルの動向、ネット上の「炎上案件」まで、独自の切り口で幅広くカバーし、月間2,000万人以上が訪れるニュースサイトです。読者の中心は30～40代男女のビジネスパーソンで、日々の“ネットの旬”を知りたい情報感度の高いユーザーが集まっています。

・月間PV 7,125万 （Google Analytics, 2023年4月～2024年3月計測）

・男女比 男性54％：女性46％

■ J-CASTニュース トピックス

＜防災特集連動型タイアップを開始＞

J-CASTニュースで現在展開している「防災特集」と連動した特別タイアップ広告プランの提供を開始しました。

防災関連商材・サービスのブランディングに適した編集記事を制作し、Yahoo!ニュースなど外部メディアへ同時掲載可能なコラボパッケージも用意しています。

ブランド認知の拡大に加え、災害対策への関心が高まるタイミングで効率的に届けられる新企画です。