グローバル帯電防止包装レポート：市場シェア、成長動向、リスク分析2025
2025年11月28日に、QYResearch株式会社は「帯電防止包装―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、帯電防止包装の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、帯電防止包装の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．帯電防止包装市場概況
2024年における帯電防止包装の世界市場規模は、3776百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、2031年までに5344百万米ドルに達すると予測されている。
帯電防止包装は、静電気の発生および蓄積を抑え、電子部品、半導体、精密機器などを静電破壊（ESD）から守るために設計された包装で、導電性・拡散性・帯電防止処理が施されたフィルム、袋、トレイ、フォームなどが用いられる。静電気は微小な電子デバイスに深刻なダメージを与えるため、包装材に一定の表面抵抗値が求められる。透明帯電防止袋、黒色導電袋、金属蒸着袋など用途に応じて種類が豊富で、防湿性や遮光性と組み合わせた複合仕様も多い。クリーンルーム環境への適合性も重要で、微粒子の発生を抑えた材料設計が求められる。物流中の摩擦や乾燥環境による帯電を抑制し、製品を安全に工場・検査工程へ届ける役割を担う。エレクトロニクス産業の高度化に伴い、高性能で長期安定性の高い帯電防止包装の需要が拡大している。
２．帯電防止包装の市場区分
帯電防止包装の世界の主要企業：BASF、 Desco Industries、 Dow Chemical Company、 PPG Industries、 AkzoNobel、 DaklaPack Group、 Dou Yee、 GWP Group、 Kao-Chia Plastics、 Miller Supply、 Polyplus Packaging、 TIP Corporation、 Uline
上記の企業情報には、帯電防止包装の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
帯電防止包装市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Antistatic Latex Bag Packaging、 Composite Materials Packaging、 Other
用途別：Communication Network Infrastructure、 Consumer Electronics、 Computer Peripherals、 Aerospace and Defense、 Healthcare and Instrumentation、 Automotive、 Other
また、地域別に帯電防止包装市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1511417/esd-packaging
【総目録】
第1章：帯電防止包装の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
