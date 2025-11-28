工業用バルクパッケージ業界の将来展望：2031年までに74380百万米ドルに達すると見込まれる
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「工業用バルクパッケージ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月28日
【レポート概要】
工業用バルクパッケージの世界市場規模は、2024年に61210百万米ドルと推定され、2031年までに74380百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は3.3%と見込まれています。
工業用バルクパッケージは、粉体、粒体、液体、ペーストなど大量の工業原料を輸送・保管するための大型包装で、フレキシブルコンテナバッグ（FIBC）、ドラム缶、トートタンク、IBCコンテナなどが代表的。輸送効率と耐荷重性を重視した設計がされ、内容物に応じて耐薬品性、耐湿性、耐圧性を最適化する。工場やサプライチェーンの大量処理に適しており、投入・排出作業のしやすさも重要視される。食品添加物、化学薬品、樹脂ペレット、農産物など多用途に使用され、安全基準や法規制を満たすための品質管理も不可欠。耐候性や積載安定性を確保する補強構造や内袋の使用により、内容物の品質を保ちながら長距離輸送を可能にする。再使用可能なタイプも増え、コスト削減や環境配慮の点から需要が拡大している。
1. 製品タイプ別市場分析：Plastic、 Steel、 Fiber/Paperboard、 Other
工業用バルクパッケージ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Chemicals & Petrochemicals、 Food & Beverages、 Pharmaceuticals、 Other
各用途分野における工業用バルクパッケージの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Mauser Group、 Greif, Inc、 International Paper Company、 Hoover Container Solutions、 Menasha Corporation、 Cleveland Steel Container Corporation、 Composite Containers LLC
工業用バルクパッケージ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：工業用バルクパッケージ市場の概要と成長見通し
工業用バルクパッケージの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の工業用バルクパッケージ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
工業用バルクパッケージを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
