金属パッケージの世界市場予測レポート：成長率、主要企業調査、ランキング2025-2031
2025年11月28日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「金属パッケージ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、金属パッケージ市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の金属パッケージ市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
1.金属パッケージ製品紹介
金属パッケージは、アルミニウムやスチールを主素材とし、高い耐久性、遮光性、耐酸化性を備えた包装形態で、食品、飲料、化粧品、工業品まで幅広い用途に用いられる。金属の特性により、外部からの水分・酸素・光の侵入を極めて抑え、内容物の鮮度や品質を長期間維持しやすい。缶、チューブ、キャップ、トレーなど形状バリエーションが豊富で、成形加工の自由度も高い。アルミ缶は軽量でリサイクル性が高く、炭酸飲料やエアゾール製品で普及している。スチール缶は強度が高く、保存食品や工業製品の長期保管に適する。表面には印刷やラミネート、メタリック加工など美観を高める処理が施され、ブランド表現の幅が広い。腐食防止のための内部コーティングやシーリング技術も重要で、内容物ごとに最適な仕様が選定される。完全リサイクル可能な素材である点から、循環型社会に向けた包装分野で注目されている。
2.金属パッケージ市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の金属パッケージ市場が約130740百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.5%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約110260百万米ドル、2025年には112740百万米ドルに達する見通しです。
3.金属パッケージ市場区分
【製品別】Aluminium Packaging、 Steel Packaging
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Food Packaging、 Beverage Packaging、 Personal Care Packaging、 Industrial Packaging
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Amcor、 Ardagh、 Ball、 Crown、 Sonoco、 CPMC、 Greif、 Ball Corporation、 Silgan、 Bway、 Toyo Seikan Kaisha、 Huber Packaging、 Kian Joo Group、 JL Clark、 Avon Crowncaps & Containers、 UnitedCan Company、 Macbey、 William Say、 Can Pack Group、 Greif、 HUBER Packaging、 Tata Steel、 Toyo Seikan
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
