ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、60年以上の歴史を誇る三脚ブランド「Velbon（ベルボン）」のハイエンドカーボン三脚「カルマーニュMTシリーズ」に、ハクバ創立70周年を記念したプレミアムモデル「N743 MT（A70）」「N643 MT（A70）」「N543 MT（A70）」の3機種を発売いたします。

カーボン三脚の名機「Velbon（ベルボン）カルマーニュMTシリーズ」にハクバ創立70周年を記念したプレミアムモデルが登場。限定カラーとして堅牢なカーボン三脚にふさわしい落ち着いた光沢のガンメタリックアルマイトを採用しました。また、携帯時はストラップとして、撮影時はストーンバッグとして使える「レグポシェット」を特別装備。さらにスパイクや可変石突など、多彩な撮影シーンに対応する石突セットも付属。70周年を記念した70台限定生産のプレミアムモデルです。

■Velbon（ベルボン） 大型カーボン三脚 4段 カルマーニュ N743 MT（A70） ■Velbon（ベルボン） 中型カーボン三脚 4段 カルマーニュ N643 MT（A70） ■Velbon（ベルボン） 中型カーボン三脚 4段 カルマーニュ N543 MT（A70）

【70周年を飾る限定カラー「ガンメタリック」】70周年記念モデルの限定カラーとして、堅牢なカーボン三脚にふさわしい落ち着いた光沢のガンメタリックアルマイトを採用。光を抑えつつも上質さが際立つシックな色合いは、プロフェッショナルが求める確かな信頼感と洗練された存在感を表現しています。【特別装備品「レグポシェット」が付属】携行時は、脚先をまとめて肩に掛けられる三脚ストラップとして、また三脚の安定性を強化するストーンバッグとしても活用できます。移動時の機動性と安全性、撮影時の快適性を向上させる、ベルボンならではの使い勝手に優れた特別装備品です。【フィールドを選ばない交換式石突セット】あらゆる環境で三脚の安定性を確保できるよう、交換可能な石突セットを特別に装備。スタンダードなゴム石突に加え、砂利や草地などの不安定な地面で威力を発揮するスパイク石突、そして使用状況に応じてゴム・スパイクを切り替えられる可変石突もセットしました。屋内から都市風景、本格的な山岳撮影まで、多岐にわたる場所での撮影を強力にサポートします。【数量限定生産】70周年を記念した、各モデル70台のみの数量限定生産。通常モデルでは味わえない特別な仕様と品質で、所有する喜びを深く感じていただけるプレミアムアニバーサリーモデルです。

発売開始日：2025年12月19日希望小売価格：オープン価格URL：https://www.velbon.com/news/1311

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp