産業用パッケージビジネス情報レポート：世界市場規模、シェア、需要予測2025-2031
2025年11月28日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「産業用パッケージ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、産業用パッケージ市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．産業用パッケージ市場規模
産業用パッケージの世界市場規模は2024年に55620百万米ドルと推定され、2025年には57770百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が74370百万米ドルに達すると見込まれています。
産業用パッケージは、工業製品、部品、大型機器、電子機器などを安全に輸送・保管することを目的とした包装体系で、保護性と物流効率の両立を追求する。段ボール、木箱、樹脂ケース、金属ラック、緩衝材、パレットなど多様な素材が組み合わされ、製品の形状や重量、輸送環境に合わせて最適化される。耐衝撃性、防塵性、防湿性、帯電防止性など必要な機能を設計段階で付与し、サプライチェーン全体での破損リスクを低減する。自動車部品や精密機器では専用トレイや通い箱が活用され、生産ライン間の効率化にも貢献する。環境規制の観点からリサイクル性や再利用性を重視するケースが増え、モジュール化や軽量化も進んでいる。世界的な物流需要拡大に伴い、産業用パッケージは信頼性と持続可能性を支える重要なインフラとなっている。
２．産業用パッケージ市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
産業用パッケージ市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Amcor、 Grief、 International Paper、 Nefab、 Schutz、 Sonoco、 Chem-Tainer Industries、 CorrPak Bulk Packaging Systems、 East India Drums & Barrels Manufacturing、 Hoover Container Solutions、 Intertape Polymer Group、 Jumbo Bag、 LC Packaging、 Remcon Plastics、 RDA Bulk Packaging、 Snyder Industries、 Taihua Group、 Ven Pack
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
産業用パッケージ市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Crates/Totes、 Sacks、 IBCs、 Other
用途別：Chemicals、 Pharmaceuticals、 Construction、 Food and Beverages、 Other
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
