北海道から全国へ積極的にフランチャイズ展開している株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する『ペンギンベーカリー』のサテライトブランド『ペンギンベーカリーCoco』は、12月5日（金）に初の駅ナカ店舗『ペンギンベーカリーCoco阪急川西能勢口駅東口店』をオープンいたします。

2016年に1号店となる恵庭店からスタートしたペンギンベーカリーは、これまで住宅地や郊外を主に展開してまいりましたがこの度、初の駅ナカ店舗『ペンギンベーカリーCoco阪急川西能勢口駅東口店』をオープンいたします。通勤・通学・ショッピングと、多くのお客様が行き交うこの場所で、お客様と北海道産小麦のおいしいパンとの幸せな出会いの場をつくってまいります。阪急川西能勢口駅をご利用の際はぜひ、お立ち寄りください。■ペンギンベーカリーCoco阪急川西能勢口駅東口店 店舗概要【住 所】〒666-0033 兵庫県川西市栄町20-1 阪急川西能勢口駅東改札外【営業時間】8:00～20:00

北海道の人気店『森彦』の珈琲が楽しめるオープン記念特典はこちら！

＼12/5(金)～７(日) 3日間限定／税込500円以上お買い上げのお客様に

【各日400枚限定】 次回から使える！ 森彦コーヒー100円チケット プレゼント！

北海道の人気コーヒー店「森彦」のブレンドコーヒーをお試し価格100円でお求めいただけるお得なチケットです。【チケットのご利用期限：2025年12月8日(月)～21日(日)まで】※先着順にお渡し・なくなり次第終了※1会計につき、1枚までご使用できます。※引き換え期間を過ぎた場合無効となります。※チケットを換金することはできません。※画像はイメージです。※商品は紙カップで提供いたします。

ペンギンベーカリーCoco阪急川西能勢口駅東口店のおすすめ商品はこちら！

全国の食パンファンの心を掴んだペンギンベーカリーの代表商品

とべない食パン1斤 税込380円 2斤(1本) 税込720円毎日食べる食パンだから、美味しさだけでなく品質も重視したい。そんな想いで試行錯誤しながらたどり着いた北海道産小麦『ゆめちから』を100%使用して完成させました。卵・乳製品・ハチミツ・バター・マーガリンを一切使わずにおつくりしているので、ちいさなお子様やアレルギーをお持ちの方も安心して召し上がっていただけます。

カレーパングランプリ®で最高金賞を受賞したカレーパンが ３つも揃う！ペンギンベーカリー自慢の日本一のカレーパン！

・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込300円・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込380円・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込380円北海道産小麦でつくったお餅のような弾力の生地に、衣をつけてカリッと揚げています。サクサクの衣の中から特製カレールーとチーズフォンデュがとろけ出す『カレーパンフォンデュ』。カレールーに甘エビオイルを加え、プリプリの海老が丸ごと入った『海老カレーパンフォンデュ』。そして、じっくりと煮込んだホロホロと柔らかい北海道産の牛肉を贅沢に詰め込んだ『北海道産牛のカレーパンフォンデュ』。いずれもカレーパングランプリ®で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

パン×コーヒー 北海道生まれのおいしい出会い

・森彦 No.1 フレンチブレンド[深煎り] 税込350円・森彦 No.2 マイルドブレンド[中煎り] 税込350円北海道を拠点に、自社焙煎にこだわる珈琲店「森彦」。ペンギンベーカリーCoco阪急川西能勢口駅東口店では、北国らしい濃厚でしっかりとした味わいの「森彦」の珈琲を提供。テイクアウトはもちろんの事、店内のイートインスペースでもパンと一緒に召し上がっていただけます。北海道で生まれた特別なペアリングで心もお腹も満たされる至福のひとときをお楽しみください。※画像はイメージです。商品は紙カップで提供いたします。【森彦について】1996年に北海道札幌市・円山の路地裏にある小さな古民家から始まった「森彦」。厳選した豆を自社焙煎し、北海道の風土や暮らしに根ざした独自のブレンドを提供しています。寒冷地でもしっかりとした満足感を得られるような重厚な味わいが特徴。創業以降、札幌を中心に次々と話題性のあるカフェをオープンし、現在は北海道内に12店舗を展開。リノベーションを中心とした店舗デザインに見られる独特の美意識と空間づくりは、こだわりの珈琲とともに多くの札幌市民を魅了しています。ホームページ https://www.morihico.comInstagram https://www.instagram.com/morihico.officialX https://x.com/morihicocoffee

ペンギンベーカリーCocoとは

ココで出会う。毎日の小さな幸せ。

『ペンギンベーカリー』は、これまで郊外型のベーカリーを主に展開してまいりましたが「もっと沢山のお客様に北海道産小麦のおいしいパンを食べてほしい」という想いから工房を飛び出して様々な場所で展開する、販売に特化したサテライトブランドを立ち上げました。ココに来たら、きっとお気に入りのパンが見つかる。この場所が、沢山のお客様とおいしいパンとの幸せな出会いの場となる事を願いブランド名を『ペンギンベーカリーCoco』と命名。また、北海道の方言で 愛らしい動物の子どもの事を「コッコ」と言います。まだまだ、よちよち歩きのペンギンですが、小さな１歩をひとつずつ積み重ね、日本全国に北海道産小麦のおいしいパンを広げてまいります。

北海道産小麦へのこだわり

「もっと沢山のお客様に北海道産小麦のおいしいパンを食べてほしい」という想いから生まれたペンギンベーカリーCoco。北海道産の小麦をつかった様々な種類のパンをおつくりしています。また、より沢山のお客様に召し上がっていただけるよう、できるだけお求めやすい価格で販売しております。

毎日通いたくなるワクワクする品揃え

お店には毎日、バラエティにこだわって約60種類のパンが並びます。新しいパンとの出会いも楽しんでほしいから新商品も続々ラインナップ。ペンギンスタッフの「あったらいいな！」の発想を大切にして常に新しいパン作りに挑戦しています。

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.comFacebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.officialInstagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.officialX https://x.com/penguinhokkaido

https://www.penguinbakery.com/contact/