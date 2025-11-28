博多運盛でポップアップ販売を開催！

九州旅客鉄道株式会社


　JR 九州リテール株式会社は「うんと、うれしい、縁起菓子。」をコンセプトに運営している『博多


運盛』（博多区上川端町）の店内一部スペースにて水引雑貨を取り扱う『ものものや』のポップアッ


プ販売を開催します。


　今の季節にぴったりな色とりどりの水引雑貨を多数取り揃えております。ご自分用に、大切な方


への贈りものにいかがでしょうか。心を込めたお菓子ともにお待ちしております。




【博多運盛　手作り水引アクセサリー雑貨「ものものや」　期間限定ポップアップ販売　概要】


１． 期間　２０２５年１2月１日（月）～２０２６年1月３１日（土）


２． 場所　博多運盛（福岡市博多区上川端町12-31-1F）


営業時間：10：30～18：30（日曜・祝日は店休）


※年末年始の営業時間は変更になる可能性があります


ホームページ：https://unmori.jp




■ものものやについて


　日本の伝統文化「水引」をさりげなく身についける、飾る。


　ポチ袋やアクセサリーなど色とりどりの水引を使った商品を販売されています。


　手に取った皆さんが「かわいい！」と幸せな気持ちになるように心をこめて手づくりされています。




■　ものものや　商品の一例　






※手づくりのため色味等は異なる場合がございます